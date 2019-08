von Jutta Freudig

Zwei geführte Wanderungen, die zum Höhlentag am Sonntag, 25. August, in Immendingen angeboten werden, sind Erkundungstouren entlang des Naturphänomens Donauversickerung. „Danube-Guide“ Sylvia Speichinger leitet die beiden Touren, die um 12 Uhr und um 14.30 Uhr beim Radlerzelt- und Rastplatz Donauversickerung beginnen. Bereits im vergangenen Jahr war Immendingen Ausgangspunkt für Höhlentags-Wanderungen. Gleich am Start erleben die Teilnehmer eine Stelle, aus der ein kühler Luftstrom dringt und sehen die zahlreichen Schlucklöcher in der Donau. Beides ist ein Hinweis, dass man sich über einem unterirdischen Höhlensystem befindet, durch welches das Donauwasser in Richtung Aachquelle fließt. Unterhalb der Versinkungsstellen ist schließlich alles Wasser versickert und die Wanderer können durch das trockene Bett der Donau gehen.

Höhlen faszinieren die Menschen von frühester Zeit bis heute. Beim gemeinsamen Aktionstag von Donaubergland GmbH, Landkreis Tuttlingen, Geopark Schwäbische Alb, Naturpark Obere Donau und verschiedenen Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins sowie der Bergwacht Sigmaringen als Höhlenverantwortlichen können Besucher bei speziellen Aktionen und Führungen die Faszination der Höhlen erleben. Dabei gibt es auch Einblicke in Höhlen, die sonst nie oder nur selten zugänglich sind. Doch nicht nur eine ganze Reihe von Höhlen werden an diesem Aktionstag vorgestellt, sondern auch weitere geologischen Highlights der Südwestalb und ihre spannende Geschichte, wie eben die Donauversickerung zwischen Immendingen und Möhringen oder landschaftliche Besonderheiten im Donautal kann man an diesem Tag kennen lernen.

Der offizielle Auftakt zum Höhlentag erfolgt um 11 Uhr bei der Kolbinger Höhle. Die größte Schauhöhle der südwestlichen Alb, die von der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins betreut wird, ist neben dem Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck und dem Museum Auberlehaus in Trossingen die dritte offizielle Geopark-Infostelle im Donaubergland.

In der Kolbinger Höhle gibt es den ganzen Tag über musikalische Vorführungen des Künstlers Martin Nägele aus Fronreute (bei Ravensburg) unter dem Titel „Klänge aus der Unterwelt“ im Rahmen von besonderen Höhlenführungen. Ebenso gibt es Führungen durch die „Mühlheimer Felsenhöhle“, die immer nur mit Führung zugänglich ist, zur „Maurushöhle“ (Roter-Brunnen-Höhle) oberhalb von Beuron, zur Ruine Granegg und zur „Beilsteinhöhle“ zwischen Bubsheim und Egesheim auf dem Heuberg sowie zur Burgruine und -höhle Dietfurt. Die Führungen und geführten Wanderungen finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Mehr Infos zum Programm des Höhlentages mit allen Uhrzeiten und Treffpunkten gibt unter anderem bei der Donaubergland GmbH, Telefon 07461/7801675 und im Internet unter www.donaubergland.de.