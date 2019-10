von Franz Dreyer

Im gut verlaufenen Geschäftsjahr 2018 konnte die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar die Bilanzsumme um 6,2 Prozent auf 2,043 Milliarden Euro ausweiten und damit erstmals die zwei Milliarden Grenze überschreiten. Der in der Mitgliederversammlung in der Donauhalle gegebene Geschäftsbericht zeigt Steigerungen bei den Krediten und den Einlagen. Aus dem Jahresüberschuss von 3,7 Millionen Euro schüttet die Bank mit 380 Mitarbeitern auf die Geschäftsguthaben eine Dividende von drei Prozent aus.

Diese positive Bilanz kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank auch die Volksbank belastet. In seinem Vortrag mit dem Titel „Die Zukunft wird in Europa entschieden“ erläuterte Vorstand Rainer Fader die Auswirkungen dieser Entwicklung: Bei dem Institut übersteigen die Einlagen den Kreditbedarf mit der Folge, dass in 2018 Strafzinsen in einer Höhe von 553 000 Euro abgeführt werden mussten. „Für den Sparer bedeutet die Situation neben dem ausbleibenden Zins noch ein Kaufkraftverlust von 2,5 Prozent“, so Fader. Die Alterssicherungssysteme kollabieren. Zwar profitieren die Kreditnehmer von den günstigen Zinssätzen, die Preise für Immobilien steigen jedoch ins Unermessliche. Und für die Zukunft sieht es nicht besser aus. „In den nächsten zehn Jahren werden wir keine Zinsen mehr bekommen“, so die düstere Prognose des Bankfachmanns.

Das Institut will jedoch mit seinen 32 Geschäftsstellen weiter vor Ort bleiben und keine Filialen schließen, wenngleich diese seltener frequentiert werden. Erforderlich sind jedoch Umstrukturierungen. „Man will jedoch mit Bedacht vorangehen“, so Aufsichtrat Clemens Knoblauch einleitend. In Immendingen ist eine sogenannte Beratungsfiliale mit einem weiten Feld an Privatkundenleistungen vorgesehen. Die Bank setzt zudem mit dem VR-Sisy-System auf Technik und sieht darin sogar eine Ausweitung des Serviceangebotes. Auf die Erhebung von Negativzinsen will man solange wie möglich verzichten. Ebenso die Kunden vor drastischen Gebührenerhöhungen bewahren.

