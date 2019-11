von Franz Dreyer

Das Herbstfest des Radsportvereins Edelweiß, verbunden mit dem Schlachtfest, erwies sich wieder als ein herausragendes Ereignis im Veranstaltungsreigen des Ortes. Schon zum Auftakt am Samstagabend kamen die Gäste in großer Zahl, auch aus der Umgebung, um bei dem Event dabei zu sein und die angebotenen Spezialitäten genießen zu können. Bald wurde es eng mit den Plätzen. Auch der Flur musste deshalb für die Besucher mit einbezogen werden. Alleinunterhalter Robert sorgte wie gewohnt für begeisternde musikalische Unterhaltung.

Vorsitzender Michael Bürsner dankte in seiner Begrüßung allen Gästen, insbesondere den Akteuren, welche sich in die Gestaltung der Veranstaltung einbrachten. Sein besonderer Dank galt Bürgermeister Markus Hugger und Ortsvorsteher Michael Ilg für die Ausstattung des Saales mit neuen Tischen und Stühlen. Ein großes Lob ging an das Küchenteam mit Jürgen Hartrampf an der Spitze, der in bewährter Manier wieder die gefragten leckeren Schlachtplatten zubereitete und an Franziska Bender, die seit Jahren für das schmackhafte Sauerkraut verantwortlich ist.

Auch am Sonntag, beginnend mit dem Frühschoppen, gestaltete sich das Herbstfest einmal mehr als Treffpunkt von nah und fern um die angebotenen Spezialitäten, noch ergänzt durch Kaffee und Kuchen, zu genießen und sich schöne Stunden im Kreis von Freunden und Bekannten zu machen.

Viele der 350 Mitglieder sind dem Radsportverein als dominierender örtlicher Verein über Jahrzehnte treu. Das Herbstfest bot wie immer einen passenden Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder.

In diesem Jahr waren es besonders viele Personen, die der Vorsitzende und sein Stellvertreter Dirk Böttcher mit Urkunde und einem Präsent auszeichnen konnten: Für 25 Jahre Ursula Ackermann, Ulrike Hartrampf, Hubert und Steffi Hauser, Michael Ilg, Christa Krebs, Egon Löffler, Maria Schilling Silvia Volkmer, für 40 Jahre: Rita Bürsner, Ralf Keller, Arno Kupferschmid. Hans-Peter und Paul Schilling und für 50 Jahre mit Ernennung zum Ehrenmitglied Melitta Stärk.