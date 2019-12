von Jutta Freudig

Festliche Gottesdienste, Christmetten, Krippenfeiern und ein Weihnachts-Musical wird es während der Weihnachtstage von Heiligabend, 24. Dezember, bis zum Dreikönigstag, Montag, 6. Januar, in den Kirchen in Immendingen und den Ortsteilen geben.

In der Kirche in Immendingen findet ab Heiligabend, um 17 Uhr die Christmette statt, die von der Gemeindemusikkapelle gestaltet wird. Am Donnerstag, 26. Dezember, wird um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier abgehalten, die der Kirchenchor untermalt. Am Sonntag, 29. Dezember, gibt es um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier, bei der die Sternsinger ausgesendet werden. Zum Jahresabschluss ist am Dienstag, 31. Dezember, 18 Uhr eine Eucharistiefeier vorgesehen. Eine Salz- und Wasserweihe findet bei der Eucharistiefeier am Sonntag, 5. Januar, um 10.30 Uhr statt.

In der katholischen Pfarrkirche in Hattingen gibt es an Heiligabend zur Kinderchristmette um 15 Uhr ein Weihnachtsmusical. Um 18 Uhr ist die Christmette mit Kirchenchor und Musikverein vorgesehen. Am Sonntag, 29. Dezember, wird um 10.30 Uhr ein Wortgottesdienst mit Aussendung der Sternsinger abgehalten. Am Sonntag, 5. Januar, gibt es in Hattingen eine Eucharistiefeier mit Salz- und Wasserweihe, die um 10.30 Uhr beginnt.

Bei der Pfarrgemeinde St. Gallus in Zimmern findet an Heiligabend, um 16 Uhr eine Krippenfeier statt. Am Mittwoch, 25. Dezember, gestaltet der Musikverein Zimmern um 9 Uhr eine Eucharistiefeier mit. Die Sternsinger werden am Sonntag, 29. Dezember, 9 Uhr bei einer Eucharistiefeier ausgesendet. Zu Salz- und Wasserweihe kommen die Gläubigen am Montag, 6. Januar, um 9 Uhr zu einer weiteren Eucharistiefeier in die Zimmerer Kirche.

In Ippingen wird an Heiligabend, um 15.30 Uhr die Kinderkrippenfeier begangen. Am Mittwoch, 25. Dezember, findet um 10.30 Uhr, eine Eucharistiefeier statt, an der die Miniband mitwirkt. Zu Neujahr ist eine Eucharistiefeier vorgesehen, die um 10.30 Uhr beginnt. Am Sonntag, 5. Januar, gibt es in Ippingen eine Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Kirchenchor und den Sternsingern.

In Mauenheim wird am Mittwoch, 25. Dezember, um 9 Uhr eine Eucharistiefeier abgehalten. Ebenfalls eine Eucharistiefeier gibt es am Sonntag, 29. Dezember, um 9 Uhr. Am 6. Januar, 10.30 Uhr ist bei einer Eucharistiefeier die Salz- und Wasserweihe und die Sternsinger werden zurückerwartet.

Die evangelische Kirche Immendingen lädt an Heilig Abend, um 17 Uhr zum Kinderkrippenspiel ein. Um 22 Uhr wird ein Musikalischer Abendgottesdienst abgehalten. Am Mittwoch, 25. Dezember, findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl statt, ein weiterer Gottesdienst am Sonntag, 29. Dezember, um 9 Uhr. Ein Gottesdienst mit Abendmahl wird an Silvester, um 19 Uhr zelebriert. Am Sonntag, 5. Januar, gibt es um 10 Uhr einen Gottesdienst. Ein gemeinsamer Frühstücksgottesdienst im evangelischen Gemeindesaal ist für Montag, 6. Januar, um 9 Uhr vorgesehen.

Jeweils um 9.30 Uhr finden in der Neuapostolischen Kirche Gottesdienste am ersten Weihnachtstag, am 29. Dezember sowie am 5. Januar statt.