von Jutta Freudig

Die „Bräuche von Aschermittwoch bis Ostern“ stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung, die von der Volkshochschule für den Kreis Tuttlingen und vom Verein Immendinger Natur, Kultur, Geschichte (INKGE) am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr in der Aula der Schlossschule angeboten wird. Referent ist der bekannte Freiburger Volkskunde-Professor Werner Mezger.

Die vierzigtägige Fastenzeit, die am Aschermittwoch beginnt und mit dem Karsamstag endet, ist eine Periode besonders intensiver Brauchentfaltung. Durch zeichenhafte Handlungen, sinnfällige Bilder und volkstümliche Spielformen wollte die Kirche ihre Gläubigen bewusst auf das Osterfest hinführen und ihnen die Mysterien der Heilsgeschichte nahe bringen. Viele dieser meist im Mittelalter entstandenen Traditionen haben sich bis in unsere Tage erhalten, beispielsweise der Abschied von der Fastnacht oder die Feuerriten des Funkensonntags.

Einblick in die Kulturgeschichte des Abendlandes

Mit Bildern von Fasten-, von Oster- und Frühlingsbräuchen aus ganz Europa gibt der Vortrag von Professor Mezger einen farbigen Einblick in die Kulturgeschichte des christlichen Abendlandes und zeigt geistige Zusammenhänge und Ideen auf, die uns Menschen von heute kaum noch in ihrer vollen Tiefe bewusst sind. Mezger: „Gerade im Prozess der europäischen Einigung, der mit der Vollendung der Währungsunion in eine entscheidende Phase getreten ist, erweist sich die Beschäftigung mit den gemeinsamen Brauchtraditionen verschiedener Regionen und Nationen nicht nur aus religiös-kulturhistorischen Erwägungen, sondern auch aus konkreten politischen Gründen als überaus interessant.“

Werner Mezger wurde bekannt durch zahlreiche Buchveröffentlichungen, Radio- und Fernsehsendungen. Er ist Professor für europäische Ethnologie an der Universität Freiburg und Direktor des Freiburger Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde. In Immendingen fanden seine Vorträge immer wieder großes Interesse.

So referierte Mezger bei einem der Neujahrsempfänge der Gemeinde. Zuletzt sprach er vor rund 500 Vertretern von Narrenzünften der Schwäbisch-Alemannischen Narrenvereinigung, deren Herbstkonvent im Oktober 2016 in der Immendinger Donauhalle stattfand. Mezger ist hat auch den bekannten Normen-Codex der Vereinigung verfasst.

Am Vortragsabend, Donnerstag, 28. März, gibt es im Vorfeld bereits ab 18.30 Uhr Fastensuppe und Fastenbrezeln. Teilnehmer müssen sich anmelden. Der Eintritt beträgt sechs Euro und ist für Mitglieder von Narrenzünften auf fünf Euro ermäßigt.