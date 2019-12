von Franz Dreyer

Das Weihnachtstheater gehört seit langer Zeit zu Zimmern wie der Christbaum. Nach den Analen keimte schon 1918 die Freude am Theaterspielen auf. Für zwei Tage wurde die Theaterbühne wieder zu ihrer Welt: Zwölf engagierte Schauspieler der Theatergruppe des Musikvereins präsentierten die Komödie „Eine himmlische Beförderung“. Mit der Kindervorstellung und den zwei Hauptvorstellungen gelang wieder ein Volltreffer. Unter der bewährten Regie von Jürgen Ebertsch setzten die Schauspieltalente mit Wortwitz, eindrucksvoller Gestik und Mimik, sowie bewundernswerter Darstellungskraft das Luststück so richtig in Szene.

„Die Bevölkerung freut sich immer auf spannende Theaterstücke“, so Jürgen Ebertsch in seiner Begrüßung. Nach Einstimmung durch die Bläserjugend mit Weihnachtsliedern hieß es Bühne frei für das lustige Geschehen bei der Hochzeitsvorbereitung im Hause Weinmann: Tochter Yvonne (Maren Wieser) kommt zum Heiraten in die Heimatstadt zurück und stellt ihren Zukünftigen Klaus-Dieter (Daniel Wendel) erstmals im Elternhaus vor.

Hoffen auf Mitgift

Mama Erika (Kerstin Zeller) und Nachbarin Hilde (Simone Roßhart) organisieren sich um Sinn und Verstand. Vater Albert (Günther Klostermann) und Nachbar Heinz (Florian Vögele) planen derweil Grundstückskauf und Neubau eines Mehrfamilienhauses, wozu die Mitgift des reichen Schwiegersohnes benötigt wird.

In diese Vorbereitungen platzt Teufel Diavolo (Andreas Weiler), der von Teufels Großmutter (Doppelrolle Simone Roßhart) auf die Erde gebracht wird und Engelchen Raphaela (Steffi Schmidt) auf Geheiß Petrus (Fabian Wieser), die sich Hörnchen und Flügelchen verdienen wollen. Die Trauzeugen Nadine (Dagmar Schmidt-Sapski) und Gerd (Christoph Hehn) durchkreuzen die finanziellen Pläne des Brautvaters ebenso wie auch die hyperaktiven Unterwelt- und Himmelsaspiranten, genau wie auch die der vermögenden Hochzeitsmutter Henriette (Abi Wüst), deren Erbe erschlichen werden soll. Für die spannenden Darbietungen, welche die Lachmuskeln stark strapazierten, erhielten die Akteure tosenden Applaus.