von Franz Dreyer

Aus Anlass des Tages der deutschen Imkerei präsentierte der Bezirksimkerverein Immendingen am Wochenende beim unteren Schloss eine gelungene Ausstellung und vermittelte damit viel Wissenswertes rund um die Bienen. Vertreter des Imkervereins, voran Vorsitzender Peter Glökler, informierten die in stattlicher Zahl gekommenen Besucher darüber, was die Imkerei bedeutet.

Neuer Bienenlehrpfad klärt über Bedeutung der Insekten auf

Die Schautafeln des neu angelegten Bienenlehrpfades , der zur Dauereinrichtung wird, vermittelte einen Einblick in das Reich der Honigbienen. Diese sind nicht nur Honiglieferanten. Bei ihrer kleinen Größe leisten sie erstaunliches. Für die Obstbauern und die Landwirte sind die Bienen zur Bestäubung der Blüten unverzichtbare Helfer. Ohne Bienenflug gäbe es bei einzelnen Kulturen weitaus geringere Erträge.

An den Schaukästen konnte den Besuchern das Leben der Bienen als Volk erklärt werden. Bebilderte Rähmchen vermittelten auf anschauliche Weise alle Lebensabschnitte im Bienenstock.

Insektenhotel hat schon Mieter gefunden

Bei der Präsentation wurden auch die weiteren Insektenarten nicht vergessen. Gefertigt wurde für die Ausstellung ein großes Insektenhotel, das dauerhaft Bestand haben wird. Erfreulicherweise stellten sich bereits erste Erfolge ein. Teile des Hotels sind bereits besiedelt. Mit Unterstützung von Gärtnermeister Alexander Zonta wurde im Nahbereich eine Blumenwiese angelegt, die inzwischen vielfältige Blüten aufweist auf denen es inzwischen summt und brummt Als Attraktion hat der Bezirksimkerverein speziell für die Ausstellung das Bienenmobil ausgeliehen.

Wildbienen fehlen immer weniger Nahrung

„Bienen sind eine Wunderwelt“, sagt Peter Glökler, Vorsitzender des Bezirksimkervereins. „Unser aller Aufgabe ist es, dem Bienen- und Insektensterben Einhalt zu gebieten“, so sein Appell. Bei den Honigbienen sieht er die Situation nicht ganz so dramatisch. Schlimm sieht es hingegen bei den Wildbienen aus, da es an geeigneten Flächen als Futterquellen fehlt. Deshalb der Rat: „Mit einem blütenreichen Beet oder einer unaufgeräumten sonnigen Ecke im Garten tut man für die Tiere was Gutes.“ Nach dem diesjährigen Honigertrag befragt wusste Glökler zu berichten, dass wegen des kühlen und nassen Wetters im Mai es nur wenig Blütenhonig gab und der Waldhonig fast ganz ausfiel. Als erfreulich bezeichnete er, dass die Zahl der Jungimker, auch bei Frauen, wieder zunimmt. In den vergangenen Jahren hat er an die 20 Interessenten ausgebildet.