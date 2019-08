Noch besser durch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen werden soll in Zukunft die Region Immendingen. In dieser Woche hat der Bau für die neue Bushaltestelle an der Donaustraße begonnen. Sie vernetzt bereits ab Ende des Jahres den Bus- und den Ringzugverkehr im Zentrum der Gemeinde Immendingen, sorgt für günstigere Anschlüsse, auch nach Hintschingen, Ippingen, Mauenheim und Hattingen. Das Projekt ist ein Teil des künftig geänderten Nahverkehrskonzepts des Landkreises Tuttlingen. Bürgermeister Markus Hugger, seit der neuen Wahlperiode Fraktionssprecher der CDU-Fraktion im Kreistag, hat sich auch den Bau zweier neuer Ringzugstationen im Gemeindegebiet zum Ziel gesetzt. Zimmern soll eine zweite, Hintschingen die erste Ringzughaltestelle bekommen.

Der Ringzug

In den letzten 16 Jahren hat der Ringzug viele Vorteile für die Gemeinde Immendingen gebracht. Im Gesamtort gibt es bislang drei Ringzug-Haltestellen: Im Bereich Immendingen-Mitte unmittelbar angrenzend an die Donaustraße, am Bahnhof und in Zimmern. Vor allem genutzt wird der Ringzug von Schülern in und aus Richtung Tuttlingen und Kirchtal sowie von Berufstätigen. Die Haltestelle Immendingen-Mitte mit dem künftigen neuen Bushalt ist dabei ein wichtiges Drehkreuz für die Anschlüsse an die Busse in Richtung Hattingen, Mauenheim, Ippingen und Hintschingen.