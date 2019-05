Hattingen vor 2 Stunden

Bei Einbruch Fahrräder und Bälle gestohlen

Auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft die Polizei: Unbekannte Täter sind in eine Grillhütte und in zwei Garagen der Sportanlage „Alte Graben“ an der Hattinger Hauptstraße eingebrochen.