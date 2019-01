von SK

Eine 53-jährige Frau hatte nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag an der Ledergasse ihren im Garten stehenden überdachten Ofen angefeuert, um Brot zu backen. "Aufgrund der großen Stauhitze geriet das Dach im Laufe des Abends in Brand", informierte ein Polizeisprecher. Der Nachbar, selbst Feuerwehrmann, konnte mit Hilfe eines Feuerlöschers den Brand schnell löschen. Trotzdem entstand 5000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand. Die FeuerwehrImmendingen war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Drehleiter Tuttlingen fuhr an, da zunächst von einem Hausbrand ausgegangen wurde.