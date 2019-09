von Franz Dreyer

Das Mittelspannungsnetz in der Region Immendingen/Geisingen wird vom Energieversorger Die ED Netze GmbH mit Sitz in Rheinfelden weiter ausgebaut. Zur Sicherung der Stromversorgung für das Daimler Prüf- und Technologiezentrum verlegen die Techniker derzeit rund acht Kilometer Mittelspannungskabel vom Umspannwerk Geisingen bis zu den Daimler Anlagen.

Auf großen Teilen der Strecke wird die Trasse gemeinsam von mehreren Projektpartnern genutzt und macht das Projekt dadurch einem in Größe und Dimension herausragenden Vorhaben. Insgesamt investieren Daimler AG, Breitbandinitiative Tuttlingen, die Gemeinde Immendingen, die mit an Bord sind, und ED Netze zusammen rund fünf Millionen Euro. Inzwischen ist die Baustelle auf halber Strecke an der Holzbrücke in Zimmern angekommen. Dies gab Anlass bei einem kleinen Fest eine Zwischenbilanz zu ziehen.

„Die Maßnahme sichert für die Daimler AG die zum Betrieb ihrer Anlagen benötigte Stromversorgung„, unterstrich beim Bergfest Gerrit Blasey von der Daimler AG. Gleichzeitig bringt die ausführende Firma Josef Schnell weitere Leitungen in den Boden ein. Insgesamt werden etwa 144 Kilometer Mittelspannungskabel verlegt. Wie Edmund Martin vom Stab- Kommunalbetreuung Energieeienst vor einem Kreis geladener Gäste erläuterte, kommen rund 16 Kilometer Nachrichtenkabel für Daimler und ED Netze zur Steuerung und Überwachung der Stromversorgung hinzu. „Das Kabelbündel setzt sich zusammen aus vier 20 Kilovolt-Stromkabeln für Daimler. Weiterhin werden für das schnelle Internet rund vier Kilometer Leerrohre für die Breitbandinitiativen Immendingen und Tuttlingen verlegt“, erklärte Martin. Ergänzt wird das Ganze von etwa zwei Kilometer Leerrohren, die fürs Breiband im Bereich Immendingen genutzt werden sollen.

Landrat Stefan Bär unterstrich in seinem Grußwort, dass neben einer leistungsfähigen Stromversorgung auch ein flächendeckender Glasfaserausbau unverzichtbar für den Wirtschaftsstandort des Landkreises Tuttlingen und die Unternehmen vor Ort sei. „Mit der Mitverlegung von Leerohren durch die Breitbandinitiative Tuttlingen wird ein wichtiges Stück unserer geplanten Backbone- Südtrasse im Landkreis realisiert. Insgesamt investiert der Landkreis 25 Millionen Euro in das Backbone-Gesamtnetz, da ist es wichtig, dass die Gemeinden bei dem Geschäftsmodell mitziehen“, erklärte Landrat Stefan Bär weiter. Für Immendingen gab es vom Landrat in diesem Zusammenhang ein großes Lob: „Die Zusammenarbeit funktioniert beispielhaft“, erklärte er.

„Mit dieser umfassenden Maßnahme und den genutzten Synergieeffekten stellen wir die energetische Versorgungssicherheit für den Immendinger Gewerbestandort Talmannsberg her und schaffen einen weiteren Grundstein für die digitale Versorgung der Gemeinde, mit einer möglichen Andockung Hintschingens“, unterstrich Bürgermeister Markus Hugger und lobte die Zusammenarbeit mit der Stadt Geisingen. An die ausführende Firma Josef Schnell gab er anerkennenden Worte namens der Bürgerschaft für die Freundlichkeit der Mitarbeiter bei der Abwicklung der Baustelle weiter.