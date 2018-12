von sk

Unbekannte Täter sind über die Weihnachtsfeiertage, im Zeitraum vom 24. bis 26. Dezember, in eine Garage eines Anwesens an der Hohentwielstraße im Immendinger Ortsteil Hattingen eingebrochen und haben daraus ein Motorrad des Typs BMW S 1100 RR mit dem Kennzeichen KA-PF 89 im Zeitwert von etwa 11 000 Euro gestohlen. Zudem nahmen die Täter aus der aufgebrochenen Garage noch einen hochwertigen Motorradhelm sowie einen Motorrad-Montageständer, beides im Wert von rund 1200 Euro, an sich. "Zum Abtransport des Motorrades müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug, etwa einen Kleintransporter, oder einen Anhänger benutzt haben", informierte ein Polizeisprecher am Wochenende. "Möglicherweise stehen mit der Tat zwei Männer im Zusammenhang", so der Sprecher weiter. Dabei soll es sich um osteuropäische Personen handeln, die mit einem schwarzen Mercedes-Geländewagen älteren Baujahrs unterwegs gewesen sein sollen. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl oder auch zum Verbleib des Motorrades und der anderen Gegenstände nehmen die Beamten des Polizeipostens Immendingen unter der Telefonnummer 07462/946 40 entgegen, aber auch die Polizei in Tuttlingen unter der Rufnummer 07461/9410.