Der Gemeinderat willigt in Nutzungsänderungen und Umbauten am Restaurant „Brennerhof“ ein.

Eine Nutzungsänderung und bauliche Veränderungen bahnen sich für die Gaststätte „Brennerhof„ an der Blumenstraße 22 an: Aus dem bestehenden Restaurant im Erdgeschoss soll eine Wohnung werden. Insgesamt sind in dem historischen Gebäude