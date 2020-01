von Jutta Freudig

Eine einmalige Chance zur Aufwertung des Ortskerns und gleichzeitiger Ausweisung von Bauplätzen im Zentrum nützt der Immendinger Ortsteil Hattingen noch in diesem Jahr. Das alte Anwesen Letzgus, seit einiger Zeit in Besitz der Gemeinde Immendingen, wird abgerissen und gibt eine Fläche für vier Bauplätze sowie eine Erweiterung der Außenanlage des Kindergartens frei. Für Abriss und Erschließung sind im Etat 2020 rund 336 000 Euro Investitionen vorgesehen. Das Projekt zur Wiedernutzung innerörtlicher Flächen wird aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bezuschusst. Der Hattinger Ortschaftsrat befasste sich in seiner Sitzung am Mittwochabend mit der größten Hattinger Maßnahme des Jahres.

Eine Anzahl Zuhörer kam zu der ersten Beratung des Gremiums im Jahr 2020. Aus der Reihe der Besucher gab es den Vorschlag, ob es nicht möglich sei, zwischen Hattingen und Tuttlingen eine Radwegverbindung zu schaffen, wie sie auch vom Witthoh nach Hattingen gebaut wurde. Ortsvorsteher Roland Leiber sagte dazu, dass die Einwohner sich schon länger einen Gehweg zum Hattinger Bahnhof gewünscht hätten, der jedoch wegen fehlender Mittel nie realisiert werden konnte. Man könne sich mit der Frage des neuen Radwegs nach Tuttlingen aber an das Landratsamt wenden. „Vielleicht wird er in die Radwegekonzeption des Landkreises aufgenommen“, so Leiber. Ortschaftsrat Robin Schray schlug vor, einen solchen Radweg als Verbindung vom Donauradwanderweg zum Witthoh ins Gespräch zu bringen. Eventuell seien dann Gelder aus dem Tourismusbereich zu erhalten. Leiber stellt Projekte vor: Nach einem Rückblick auf die Maßnahmen 2019, darunter die Einführung der Tempo-30-Zone in Hattingen, Arbeiten an Sportplatz und Clubheim sowie der Start für die neuen Erdurnengräber, gab Ortsvorsteher Leiber einen Ausblick auf das neue Jahr. Der Vorplatz der Einsegnungshalle auf dem Friedhof werde im Frühjahr neu hergestellt. Der Kindergarten erhalte für 24 000 Euro ein neues Gerätehaus für Spielgeräte und für 5000 Euro eine Markise. Für die Witthohhalle werde außerplanmäßig ein Beamer angeschafft. Größtes Projekt sei jedoch der Abbruch des Letzgus-Hauses in der Ortsmitte und die Ausweisung von vier Bauplätzen für Einfamilienhäuser sowie einer Erweiterungsfläche für den benachbarten Kindergarten.

Wie Leiber betonte, sei bereits Interesse einer Baugesellschaft bekundet worden, die mehrgeschossige Gebäude auf der frei werdenden Fläche realisieren wollte. Seitens der Gemeinde werde man aber dabei bleiben, dass die einzigen kommunalen Bauplätze in Hattingen mit Einfamilienhäusern bebaut werden. Leiber: „Wir wollen die Plätze nicht unbedingt sofort vermarkten, sondern uns ist es wichtig, sie für Hattinger Bauinteressenten frei zu halten.“ Allein der Abbruch des Letzgus-Anwesens werde voraussichtlich 184 000 Euro kosten. Zusätzlich rückgebaut werden muss auch eine Garage mit drei Toren und gepflastertem Vorplatz, eine Maßnahme, die an heimische Interessenten vergeben werden soll. Hoffen auf mehr ELR-Gelder: Für das gesamte Projekt, einschließlich Kaufpreis des Anwesens rechnet die Gemeinde Immendingen laut Leiber mit einer Investition von gut einer halben Million Euro. 68 000 Euro erhält man aus dem ELR-Programm. Ortschaftrat Daniel Hensler schlug vor, ähnlich wie Ippingen mehr Gelder für innerörtliche Erneuerung aus diesem Programm abzurufen, was vom Gremium positiv aufgenommen wurde. Zum Abschluss der Sitzung gab Bürgermeister Markus Hugger noch einen Überblick über die 2020 in Hattingen und der Gemeinde anstehenden Baumaßnahmen.