von Jutta Freudig

Die Bürger sind aufgerufen, rund um ihr Dorf als freiwillige Saubermänner aktiv zu werden und die Gemarkung von Wohlstandsmüll zu befreien: Bereits zur Tradition geworden ist die Aktion "Saubere Landschaft" in Ippingen, zu der die Ortsverwaltung unter Führung von Ortsvorsteher Christian Butschle alljährlich aufruft. Sie findet in diesem Jahr am Samstag, 27. April, statt.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene können daran teilnehmen. Gereinigt werden sollen insbesondere die öffentlichen Plätze, aber auch Straßen, Wege und Bäche in und um Ippingen. Start des Landschaftsputzes ist um 14 Uhr hinter dem Ippinger Rathaus. Mit Warnweste, Handschuhen und Eimer ausgestattet, ziehen die freiwilligen Teilnehmer zu ihrer ehrenamtlichen Reinigungsaktion los. Im Anschluss an den Orts- und Landschaftsputz kommen alle zu einem gemeinsamen Vesper zusammen, mit dem die Ortsverwaltung Ippingen den Helfern für ihre Mitwirkungsbereitschaft dankt.