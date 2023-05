Ein Mann aus Immendingen ist am Donnerstag Opfer eines Telefonbetrügers geworden. Der 72-Jährige erhielt zunächst eine WhatsApp von einer ihm unbekannten Nummer. Mit laut Polizei überzeugenden Textnachrichten machten die Betrüger dem Mann weis, dass es sich um die neue Nummer der Tochter handle, die ihr Handy verloren und deshalb nun eine neue Nummer habe.

Die falsche Tochter bat dringend um eine finanzielle Unterstützung. So von den perfiden Absendern getäuscht, tätigte der 72-Jährige zwei Überweisungen in Höhe eines insgesamt mittleren vierstelligen Geldbetrags auf die in den Nachrichten genannten Bankverbindungen.

Die Polizei rät hier dringend, auf solche Nachrichten nicht zu reagieren und über die bekannte Nummer mit Sohn oder Tochter direkt Kontakt aufzunehmen. Sollten diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls bei Bekannten oder der Polizei Rat holen, bevor man Überweisungen vornimmt.