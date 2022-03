Immendingen vor 3 Stunden

Siebenjährige geht in Immendingen mit EC-Karte ihrer Mutter auf Shoppingtour

Ein sieben Jahre altes Mädchen hat am Mittwochabend die EC-Karte ihrer Mutter stibitzt und sich mit ihrem Roller auf den Weg in ein Einkaufszentrum gemacht. Dort kaufte sie in zwei Geschäften erfolgreich ein.