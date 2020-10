Schaden von rund 12 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.45 Uhr auf der Landessstraße 225 ereignet hat. Eine 38-jährige Autofahrerin fuhr auf der Landesstraße von Immendingen kommend in Richtung Daimler-Testzentrum. Eine vor ihr fahrende 20-Jährige bremste ab, um nach rechts auf einen Waldweg abzubiegen, was die 38-Jährige zu spät bemerkte und auffuhr. Verletzt wurde niemand.