Einen Unfall hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 22 Uhr auf der Straße „Unterer Ösch“ verursacht. Ein 22-jähriger Mercedes C-Klasse Fahrer geriet beim Einbiegen in die Straße zu weit nach rechts und prallte gegen eine Leitplanke. Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro, an der Leitplanke geringer Schaden in Höhe von rund 100 Euro.