von Jutta Freudig

Das zehnte American Car Meeting am Wochenende 24./25. August wird eines der Highlights im neuen Veranstaltungskalender der Gemeinde Immendingen für das Jahr 2019 sein. Weitere runde Geburtstage und Jubiläen von Vereinen stehen ebenso an, wie Konzerte, Sportveranstaltungen und große Jahrestagungen. Die neuen Termine wurden beim jährlichen Treffen der Vereinsvorstände mit Bürgermeister Markus Hugger festgelegt.

Hugger hob bei der Besprechung hervor, dass es auch in diesem Jahr eine große Anzahl von Veranstaltungen gegeben habe, teils zwei oder drei an einem Wochenende. „Wir sollten versuchen, diese Situation zu entzerren,“ appellierte er an die Vereine. In einem kurzen Rückblick auf das Schlossfest erläuterte der Bürgermeister, dass die Festteilnehmer trotz des gerade am Freitagabend sehr schlechten Wetters eine insgesamt noch positive Bilanz zur Gemeinschaftsveranstaltung gezogen hätten. Hugger wies die Vereine noch darauf hin, dass ab dem kommenden Jahr die Benutzungsgebühren für die gemeindeeigenen Hallen, Mehrzweckhallen und die Sporthalle ansteigen werden.

Erster großer Temin im neuen Jahr ist der Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonntag, 13. Januar. Ferner ist der Januar wie immer von Hauptversammlungen geprägt, während der Februar wieder zu großen Teilen mit Fasnachts-Veranstaltungen belegt ist. Der Narrenverein Hewenschreck feiert am 16. Februar sein 25-jähriges Bestehen, der Immendinger Zunftball findet am 23. Februar statt. Am 30/31. März ist die Landjugend Mauenheim Gastgeber für die Frühjahrstagung des Verbandsausschusses. Die Landfrauen Ippingen-Zimmern begehen ihr 50-jähriges Bestehen am 6. April. Am 26. Mai ist ein großer Wahlsonntag mit Europa-, Kreistags- und Kommunalwahl. Vom 6. bis zum 8. Juni feiert der Männergesangverein Ippingen sein 70-Jahr-Jubiläum.

Der „Tag des Ehrenamts“ findet 2019 erst am 23. Juli statt. Das zehnte American Car Treffen wird wegen des runden Geburtstags eventuell nicht nur am Sonntag, 25. August, sondern bereits auch am Samstag davor ausgerichtet. Ebenfalls zum zehnten Mal findet am 14. September die „Motorradtour für mehr Menschlichkeit“ statt. Am 27. Oktober tagt in der Regie der Zimmerer Teufelsbrut der Gesamtkonvent der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee in der Donauhalle. Eine weitere Hobbykünstlerausstellung ist am Wochenende 9. und 10. November geplant. Firmungstermin der katholischen Seelsorgeeinheit ist in der Zeit zwischen 8. und 10. November. Der 35. Weihnachtsmarkt des BdS ist die letzte große Veranstaltung des Jahres 2019.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein