von Jutta Freudig

Kunstwerke der verschiedensten Genres, Hobbykunst und Kunsthandwerk werden bei der 16. Immendinger Künstler- und Hobbykünstlerausstellung am Wochenende 9. und 10. November in der Immendinger Donauhalle zu sehen sein. Das Interesse der örtlichen Kunstszene, an der Schau mitzuwirken, ist auch dieses Mal wieder groß. 20 Teilnehmer werden bei der Ausstellung vertreten sein. Sie präsentieren ihre Exponate und Werke teilweise an gemeinsamen Ständen.

Von Aquarellen bis zu Fotobüchern

Der Kreativität und den künstlerischen Schaffen der Immendinger ist bei den jeweiligen Ausstellungen keine Grenze gesetzt. Zu sehen waren bisher Bilder in Aquarell, Pastellkreide oder Acryl, verschiedenste Arbeiten mit Holz bis zu Drechselarbeiten oder Krippen. Auch Kunstwerke aus Wolle oder Stoff, unterschiedliche Handarbeiten, einzigartige sowie kreative Schmuckstücke, ansprechende Fotobücher und Fotokarten sowie vieles mehr wurde den Besuchern im Abstand von zwei bis drei Jahren präsentiert.

Aktuellen Informationen der Gemeindeverwaltung zufolge wird die Hobbykünstlerausstellung auch in diesem Jahr nach bewährtem Muster ablaufen. „Die Anmeldungen sind in etwa in der gleichen Zahl eingegangen wie bei vorangegangenen Ausstellungen,“ so Carina Kehm von der Gemeindeverwaltung Immendingen. Im Vorfeld werden mit den teilnehmenden Künstlern und Kunsthandwerkern stets die organisatorischen Details der Kunstschau abgeklärt.

Bei der Vernissage erklingt Musik

Termin für die 16. Künstler- und Hobbykünstlerausstellung ist am Samstag, 9., und Sonntag, 10. November. Die Schau wird am Samstag, um 13.30 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Zur Eröffnung durch Bürgermeister Markus Hugger gibt es wieder musikalische Beiträge. Anschließend können die Besucher sich in der Ausstellung umsehen, die bis um 18 Uhr geöffnet bleibt. Am Sonntag öffnet sie um 11 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Der Landfrauenverein Ippingen/Zimmern übernimmt Bewirtung und wirkt selbst an der Ausstellung mit. Nicht mit dabei sein werden in diesem Jahr laut Carina Kehm die Kunstarbeiten von Schülern der Reischach-Real- und Werkrealschule.