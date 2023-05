Geteilte Freude ist doppelte Freude. Diese alte Weisheit traf gleich in mehrfacher Form auf die liebevoll und aufwendig inszenierte Aufführung des Musicals „Der Regenbogenfisch“ zu, welche die 135 Kleinen des katholischen Kindergartens St. Josef als Auftakt des Kindergartenfests zeigten. Im gleichnamigen Bilderbuchklassiker von Marcus Pfister macht der Regenbogenfisch sich selbst und andere mit dem Verschenken seiner Glitzerschuppen eine Freude. Und auch die kleinen Akteure sowie das begeisterte Publikum erfreuten sich am Samstag an dem gelungenen Spiel. Kindergartenleiterin Danja Kossmann hieß die im großen Rund auf dem Rathausvorplatz und der Hindenburgstraße wartenden Zuhörer willkommen. Die kleinen Schauspieler, alle in Kostümen in leuchtenden Regenbogenfarben gekleidet, der Chor, die acht Hauptdarsteller und das Kindergarten-Team präsentierten das Musical mit Gesang, Soli, Dialogen und Tänzen. Die Kinder beherrschten ihre Rollen und Aufgaben perfekt. Passende, selbstgefertigte Unterwasser-Kulissen und Spezialeffekte wie Seifenblasen oder Nebeldunst rundeten die Darbietung ab, für die es viel Applaus gab. Bei anhaltend trockenem Wetter freuten sich die Besucher danach auf dem Kindergartengelände über die gute Bewirtung durch den Elternbeirat und durch einige der Eltern sowie über ein abwechslungsreiches Programm. Geboten wurden unter anderem Kinderschminken, eine Tombola, Fotos.