Donaueschingen / Hüfingen vor 47 Minuten

Zwei Fahrräder gestohlen, eines beschädigt: Andreas Finkbeiner regt Videoüberwachung an Bahnhöfen an

Andreas Finkbeiner aus Hüfingen nutzt gerne das Angebot der Bahn, für Ausflüge, Besuche und sonstige Fahrten, wäre da nicht das Problem mit seinem Fahrrad. Das wurde vor 14 Tagen am Bahnhof in Hüfingen von Unbekannten demoliert. Jetzt wurde es sogar gestohlen, und zwar am Donaueschinger Bahnhof.