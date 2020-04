Schaden in Höhe von 13000 Euro entstand nach Angaben der Polizei bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung der Schaffhauser Straße in die Bundesstraße 27 ereignete. Eine 21-Jährige wollte mit ihrem Mini Cooper auf die Bundesstraße in Richtung Blumberg abbiegen und bemerkte zu spät, dass eine vor ihr fahrende 44-jährige Toyota-Fahrerin an der Einmündung bis zum Stillstand abbremste. Am Mini entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Den Schaden am Toyota schätzte die Polizei auf 5000 Euro. Beide beteiligten Fahrerinnen waren angegurtet und wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.