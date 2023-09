Wohin steuert die Stadt Hüfingen in der Zukunft? Das soll in einem Bürgerdialog erörtert werden, der mittlerweile in die dritte Runde geht. Was eigentlich positiv klingt, sorgt nun jedoch für Ärger. Wie kommt es dazu?

Die Gemeinderatsfraktion Bürgerforum/Grüne hat sich zum Vorgehen von Bürgermeister Michael Kollmeier geäußert – und ist damit gar nicht einverstanden.

Man habe schon im Oktober 2022 dem dritten Zukunftsdialog nicht zugestimmt, wird Bürgerforum-Stadtrat Michael Steinemann zitiert. Seine Fraktion rechnet bei dem Format mit Kosten von fast 40.000 Euro. Hauptkostenpunkt seien die 31.000 Euro an eine Beraterfirma aus Konstanz.

Der Bürgermeister wäre gut beraten gewesen, wenn er entweder die Abstimmung oder den ganzen Zukunftsdialog vertagt hätte. 2024 werde ein neuer Gemeinderat gewählt. Sinnvollerweise hätte das neu gewählte Gremium den dritten Dialog begleiten und mitgestalten können, ergänzt Steinemann.

Peter Albert, Sprecher der Bürgerforum Hüfingen/Die Grünen-Fraktion, stört am meisten der Zeitpunkt einige Monate vor der Kommunal- und Bürgermeisterwahl. Dies hinterlasse „ein gewisses Gschmäckle“, so Albert.

Peter Albert, Fraktionssprecher Bürgerforum/Grüne. | Bild: Fraktion

Nicht richtig ins Boot genommen

Viele Möglichkeiten des Einbeziehens seien von der Stadtspitze nicht wahrgenommen worden. Leider sei der Gemeinderat vom Bürgermeister nicht richtig mit ins Boot genommen worden. Aus den Reihen des Gemeinderates habe es in den vergangenen Monaten immer wieder Nachfragen nach mehr Informationen über den Zukunftsdialog gegeben.

Trotzdem sei der Gemeinderat kurz vor dem Zukunftsdialog über den Ablaufplan und die Themen informiert worden, ärgert sich Steinemann.

„Die Stadt Hüfingen hat sich vorgenommen alle zwei Jahre in strukturierter, bürgerorientierter Weise über zentrale Themen der Stadt zu sprechen“, erklärt Bürgermeister Michael Kollmeier. Der geplante Rhythmus hatte ursprünglich den Hüfinger Zukunftsdialog alle zwei Jahre – 2019, 2021 und 2023 – vorgesehen.

Ausreichend Abstand zum Wahltermin

Insofern sei durch den zweiten Zukunftsdialog im Jahre 2022 und dem dritten Zukunftsdialog in diesem Jahr, die durch Corona entstandene Bürgerbeteiligungslücke wieder geschlossen. „Es ist noch mehr als ein halbes Jahr hin bis zur Kommunalwahl, sodass ein mehr als ausreichender Abstand zum Wahltermin besteht“, so Kollmeier weiter.

Die Termine Am Donnerstag, 21. September, ab 17 Uhr, ist vor dem Hüfinger Rathaus zur Marktzeit Treffpunkt. Um 19 Uhr geht es weiter im Bürgerhaus in Hausen vor Wald.



Am Freitag, 22. September, ist um 17 Uhr vor dem Rathaus in Behla Treffpunkt. Weiter geht es dann um 18.30 Uhr im Rathaus Sumpfohren.



Am Samstag, 23. September, ist um 10 Uhr Treffen in Mundelfingen bei der Aubachhalle. Weiter geht es dann um 12 Uhr im Vereinsheim in Fürstenberg, wo auch ein kleiner Snack angeboten wird.

Peter Albert fragt zudem, warum in dieser fünfjährigen Sitzungsperiode mit dem Gemeinderat etwa nie eine Gemeinderatsitzung in den Stadtteilen abgehalten worden sei, wie es früher doch einige Male der Fall war? Gerade wenn etwa die Tagesordnung die Planung eines Neubaugebietes in einem Stadtteil beinhaltet, wäre doch eine Sitzung im entsprechenden Stadtteil bürgernahe gewesen.

Trotz der Kritik empfehle die Fraktion den Bürgern, an den Terminen teilzunehmen. Zum einen seien Kosten und Aufwand nun mal bereits angefallen und zum anderen sollte eine Bürgerbeteiligung repräsentativ sein.

Beschluss erfolgte im Stadtrat

Die Bürgerbeteiligung sei der Stadt unheimlich wichtig und erzeuge auch personellen und finanziellen Aufwand, heißt es aus dem Rathaus. „Es deutet aber vonseiten politischer Akteure auf eine geringe Wertschätzung der Bürgerbeteiligung hin, wenn die Kosten des Zukunftsdialoges öffentlich kritisiert und infrage gestellt werden, obwohl die Beratung und Beschlussfassung hierzu im Stadtrat erfolgte“, sagt Michael Kollmeier.

Bürgermeister Michael Kollmeier. | Bild: Roland Sigwart

„Vielleicht verkennen die Stadträtinnen und die Stadträte der Fraktion Bürgerforum/die Grünen den Hintergrund und die Besonderheit, die der dritte Hüfinger Zukunftsdialog für die gesamte Stadt Hüfingen mit sich bringt.“

Beteiligung im offenen Dialog

Um die Bürgerbeteiligung in der Kernstadt und auch in den Ortsteilen zu stärken, werde die Bevölkerung im offenen Dialog beteiligt. „Die Durchführung des dritten Hüfinger Zukunftsdialogs ist zudem unter anderem durch die Zustimmung des Hüfinger Stadtrates erfolgt“, sagt Kollmeier weiter. Die Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen translake GmbH sei sehr vorbildlich und erfolge auf professioneller Ebene.

„In Vorbereitung und zur Optimierung des vierten Hüfinger Zukunftsdialoges im Jahr 2025 werden die Anregungen des Stadtrates gerne mit aufgenommen und auch die anstehenden Themen mit dem Stadtrat im Vorfeld geteilt“, so der Bürgermeister.

Themen ohne Vorberatung

Allerdings müsse beim nächsten Zukunftsdialog auch die Möglichkeit bestehen, dass Themen von der Bevölkerung an die Stadtverwaltung herangetragen werden, ohne diese zuvor mit dem Stadtrat zu erörtern. Gerade dieser Punkt sei die Grundlage des dritten Zukunftsdialoges, der überwiegend aus der Bürgerschaft organisiert und sehr stark auf die Ortsteile bezogen sei.

Der Zukunftsdialog ergänze bereits seit 2019 das System aus den Sitzungen des Ortschaftsrates, den ersten Gmonden und den öffentlichen Stadtratssitzungen. „Der Stadtrat hat etwa seine Klausurtagung zum Thema Lärmaktionsplanung im Ortsteil Behla gemacht. Es spricht auch nichts dagegen, immer wieder eine Sitzung des Stadtrats auch in Ortsteilen durchzuführen“, so Kollmeier. Dieser Punkt werde für die Sitzungsplanung für 2024 mit aufgenommen.