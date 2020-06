Ein bisschen weiße Farbe, zwei Straßenschilder und fertig ist der Zebrastreifen. Doch ganz so einfach ist es nicht, einen Fußgängerüberweg zu schaffen. Ein gutes Stück weiter ist auf jeden Fall das Vorhaben, eine weitere Querungshilfe über die Hüfinger Hauptstraße zu schaffen. Gerade für ältere Menschen und Kinder stellt die Querung der vielbefahrenen Hauptstraße ein Hindernis oder sogar eine Gefahr dar. Insbesondere an Markttagen ist laut Stadtverwaltung die Querungszahl der Fußgänger besonders hoch, was durch eine veranlasste Zählung festgestellt wurde.

Die entsprechenden Zahlen liegen also vor und erfüllen die Voraussetzungen. Auch eine Verkehrsschau mit der Verkehrsbehörde und der Polizei gab es bereits. Der Bereich zwischen Pfarrhausgasse und Hirschgasse scheint für die Anordnung eines zusätzlichen Fußgängerüberweges bestens geeignet und könne seitens der Behörde genehmigt werden.

Doch ganz so einfach ist das mit einem Zebrastreifen auch nicht

Doch nun müssen noch 34.000 Euro investiert werden. Hört sich viel an, für ein bisschen Farbe und ein paar Schilder. Doch es bedarf mehr. Denn es müssen verschiedene Planungsdetail berücksichtigt werden. So muss der Zebrastreifen nicht nur entsprechend ausgeleuchtet werden. Es muss auch die Barrierefreiheit mit unterschiedlichen Bordsteinhöhen gewährleistet werden. Ein taktiles System soll gewährleisten, dass blinde Menschen den Übergang auch finden. Gleichzeitig dürfen Gehbehinderte auch nicht an den Bodenunebenheiten, die für die Sehbinderten da sind, gestört werden.

Und wie kommen Fußgänger über das Stadtbächle?

Und dann ist da ja auch noch das Stadtbächle. Das sollte schließlich für alle Fußgänger kein Hindernis, sondern leicht zu überqueren sein. Hier soll eine Stahlbetonplatte den Übergang ermöglichen. Natürlich darf sie dann auch nicht rutschig sein und muss noch mit Granitbegrenzungsblöcken – analog zu den anderen Stadtbächle-Querungen – versehen werden.