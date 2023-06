Alarm! Ausgerechnet während des Feierabendhocks. Ausgerechnet wenn ihn die Feuerwehr Hüfingen ausrichtet und bewirten sollte. „Ein medizinischer Notfall im Bereich der Schellenbergstraße“, berichtet Kommandant Markus Ziganczuk. Der Rettungsdienst habe kurz vor 22 Uhr angefordert, die betroffene Person schonend aus dem Gebäude zu holen.

Das war nur mit Drehleiter möglich, die aus Donaueschingen angefordert wurde, und mit vielen helfenden Händen, die auch von der Hüfinger Wehr zur Verfügung gestellt wurden.

Schwarzwald-Baar Diese Heftigkeit hat alle überrascht: Gewittersturm entwurzelt ganze Baumgruppen Das könnte Sie auch interessieren

„Wir waren mit zehn Einsatzkräften vor Ort“, so der Kommandant, der sich für den Einsatz selbst vom Festgelände in Richtung Feuerwehrhaus aufmachen musste, um dort die Stellung zu halten.

Weitere Feierabendhock-Termine Seit 2017 gibt es die ungezwungenen „Fiirobed-Hocks“ auf dem kleinen Festplatz in Hüfingen. 2023 gehen die beliebten Treffs in die fünfte Staffel. Laut Internetseite der Stadtverwaltung stehen jetzt noch vier Termine an. Am 29. Juni ab 17 Uhr lädt der TUS Hüfingen zum Beisammensein, am 6. Juli bewirtet die Stadtmusik Hüfingen, am 13. Juli das DRK Hüfingen und am 20. Juli übernimmt das die Siedlergemeinschaft.

Hüfingen Gefahr für Autoreifen: Woher kommen die vielen Nägel auf der Hausener Straße? Das könnte Sie auch interessieren

Ist der gemütliche Ausklang auf dem Festplatz dann ins Wasser gefallen? Der Ausschank bei den Hocks ist immer bis 22 Uhr angesetzt. Bis alle Gäste ausgetrunken haben, dauert es gewöhnlich noch eine Weile länger.

„Nein“, sagt der Kommandant. „Die Kollegen, die gerade keinen Bewirtungsdienst hatten, haben den relativ kleinen Einsatz übernommen.“ Die Diensthabenden am Zapfhahn und an der Theke konnten sich weiter um ihre Gäste kümmern.

Fürstenberg Oh Schreck! Gleitschirmflieger hängt im Baum – acht Meter über dem Boden Das könnte Sie auch interessieren

Einen Engpass gab es auch nach der Veranstaltung beim Aufräumen und dem Abbau nicht. Denn nachdem der Rettungseinsatz erfolgreich beendet und die Person den Rettungskräften übergeben war, kehrten die zehn Einsatzkräfte geschwind zum Festplatz zurück, um ihre Kameraden beim Aufräumen und dem Abbau zu unterstützten.

Auf die Hüfinger Wehr ist also Verlass – intern, bei gesellschaftlichen Anlässen und bei Notfällen sowieso.