Hüfingen vor 4 Stunden Wird es dieses Jahr in Hüfingen wieder einen großen Blumenteppich an Fronleichnam geben? Der große durchgängige Fronleichnamsteppich ist ein Stück Hüfinger Kultur. Mit dem Klimawandel kommt aber auch die Frage auf, wie es damit in Zukunft weitergehen wird.

Fronleichnam in Hüfingen mit eindrucksvollem Blumenteppich 2018. Dieses Jahr wird es diesen Anblick in der Stadt so nicht geben. | Bild: Roland Sigwart