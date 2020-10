Sumpfohren vor 52 Minuten

Wie soll das Sumpfohrener Alpaka-Baby denn nun heißen? Diese drei Namen stehen zur Auswahl – und hier geht‘s zur Abstimmung

Im September kam in Sumpfohren ein kleines Alpaka zur Welt. Was dem jungen Hengst jetzt noch fehlt, das ist ein passender Name. SÜDKURIER-Leser können hier für ihren Favoriten abstimmen.