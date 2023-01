von Ann-Kathrin Moritz

An einem Dezembertag zwischen den Jahren sitzt Fabian Hischmann in einem Donaueschinger Café. Schwarze Hose, schwarze Schuhe, unter dem schwarzen Pullover schaut ein weißes T-Shirt hervor. Hischmann fragt nach Hafermilch.

Als der Kellner verneint, bestellt er einen Espresso – Donaueschingen ist eben nicht Berlin. Der 39-Jährige ist über die Weihnachtszeit bei seiner Familie in Hüfingen zu Besuch. Mehrmals im Jahr kommt der Wahl-Berliner, der mittlerweile drei Bücher veröffentlicht hat, zurück in die Heimat.

Familie, Stille, Berge

Ob ihm das für seine Arbeit als Schriftsteller helfe? „Voll, aber gar nicht so für meine Romane. Mir selbst hilft das.“ Er komme hauptsächlich, um seine Familie zu treffen, die Eltern und Schwestern, Nichten und Neffen. „Das erinnert mich jedes Mal daran, dass es Leute gibt, die mich total unterstützen und es gut finden, was ich mache.“ Er genießt die Stille beim Spazierengehen – und die Berge.

Über Fabian Hischmann Fabian Hischmann wurde 1983 in Hüfingen geboren. Er studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim sowie Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Sein Debütroman „Am Ende schmeißen wir mit Gold“ war 2014 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2017 erschien mit „Das Umgehen der Orte“ sein zweiter Roman, 2019 folgte der Erzählband „Alle wollen was erleben“. Fabian Hischmann lebt in Berlin.

Auch in Hischmanns Romanen spielen die Orte seiner Kindheit und Jugend immer wieder eine Rolle. Von seinem Debütroman „Am Ende schmeißen wir mit Gold“ bis zur letzten Kurzgeschichte in seinem Erzählband „Alle wollen was erleben“ ergebe sich durch die Verortung im Schwarzwald so ein großer Kreis. Eine Entscheidung, die Hischmann ganz bewusst getroffen hat.

Dass auch sein zweiter Roman in Südwestdeutschland spielt, sei hingegen nicht von vornherein klar gewesen, so der Autor. Letztlich ergebe sich die Wahl der Handlungsorte aus seinen eigenen Erfahrungen. „Wenn ich dann über jüngere Leute schreibe, wie es ist, hier aufzuwachsen, habe ich das ja selbst erlebt – auch wenn ich natürlich nicht für alle sprechen kann.“

Inhaltlich könne man seine Bücher wohl am ehesten als Coming-of-Age-Geschichten bezeichnen, sagt Hischmann. Es geht um das Erwachsenwerden – auch wenn es ihm wichtig ist, auch über ältere Leute zu schreiben. Es geht um queere Identitäten, um psychische Gesundheit und die Frage, wie Familie funktioniert.

Von null auf hundert

Hischmanns Debütroman war 2014 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. „Super schön, super surreal“ sei das gewesen, erinnert sich der Autor. In den Jahren zuvor sei er sich manchmal nicht sicher gewesen, ob seine Geschichten überhaupt jemals in einem Verlag erscheinen würden.

„Man kriegt ganz kurz ganz viel Aufmerksamkeit – die ist aber auch ganz schnell wieder vorbei.“ Fabian Hischmann

Der plötzliche Wirbel habe ihn aber auch überfordert. „Man kriegt ganz kurz ganz viel Aufmerksamkeit – die ist aber auch ganz schnell wieder vorbei. Man stellt sich dann vor: So, jetzt kann ich Schriftsteller werden und jetzt wird das auf jeden Fall reichen. Aber natürlich war es nicht so.“

Während er seinen Espresso trinkt, erzählt Hischmann so auch von den weniger sonnigen Seiten seines Schriftsteller-Daseins. Von nahenden Deadlines. Vom Druck, den er sich selbst macht, um Fans genauso wie Kritikerinnen und Kritikern sein Können zu beweisen. Von den finanziellen Sorgen, wenn die Bewerbung auf ein Kulturstipendium nicht erfolgreich verlief.

Regelrecht beängstigt habe ihn seine finanzielle Situation in den schlimmsten Momenten, meint Hischmann. Die wenigsten Autorinnen und Autoren könnten von ihren Büchern leben.

Schulsozialarbeit als zweites Standbein

Kurz vor Ausbruch der Pandemie traf Hischmann dann die Entscheidung, sich ein weiteres Standbein aufzubauen. Im Rahmen eines Zweitstudiums schrieb er sich für Soziale Arbeit ein. Inzwischen arbeitet er als Schulsozialarbeiter an einer Berliner Gemeinschaftsschule. Drei Tage die Woche ist er dort in den Klassen sieben bis zehn unterwegs, den Rest seiner Zeit widmet er weiterhin dem Schreiben.

Fabian Hischmann hat sich inzwischen mit der Schulsozialarbeit ein zweites Standbein aufgebaut. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Hischmann hat sich damit ein Stück Verunsicherung genommen. „Dieses große imperative Muss ist so ein bisschen raus – das finde ich angenehm. Und ich hoffe, dass es auch ganz zuträglich ist fürs Schreiben, weil es jetzt keinen Produktionscharakter mehr hat.“

„Ich glaube, eine Zeit lang war es so in meinem Kopf: Entweder ich bin zu 100 Prozent Künstler oder nicht authentisch.“ Fabian Hischmann

Trotzdem bereut Hischmann nicht, zuerst alles auf eine Karte gesetzt zu haben – schließlich seien drei Bücher daraus entstanden. Auch habe er erst verstehen müssen, dass ein Zweitjob nicht bedeute, dass er aufgebe. „Ich glaube, eine Zeit lang war es so in meinem Kopf: Entweder ich bin zu 100 Prozent Künstler oder nicht authentisch.“

Gegen das innere Klischee

Ob er mit seiner neuen Stelle dem Klischee des einsamen Schriftstellers widerspreche? „Ich trage schon etwas Eigenbrötlerisches in mir und brauche es, allein zu sein, brauche Ruhe beim Schreiben. Aber ich wehre mich immer ganz gerne gegen Klischees – auch gegen dieses Klischee in mir.“ Die Arbeit an der Schule habe für ihn außerdem einen Mehrwert, auch wenn sie natürlich anstrengend und an manchen Tagen auch eine Überwindung sei.

Das Gleiche gilt für Hischmann auch beim Schreiben. „Ich finde, der Vorgang des Schreibens an sich macht oftmals gar nicht so viel Spaß“, gesteht der Autor. Vielmehr Freude habe er am Überarbeiten seiner Texte – besonders dann, wenn das Meiste stehenbleiben kann.

Auf der Suche nach dem Sinn

Warum also bleibt Hischmann dem Schreiben treu? „Super schön ist es, wenn mir eine fremde Person schreibt, dass das, was ich geschrieben habe, ihr etwas bedeutet hat“, meint der 39-Jährige. Trotzdem schreibe er nicht nur für diese Reaktionen.

In seinem aktuellen Buchprojekt, an dem er dank seines Zweitjobs ganz ohne Zeitdruck arbeitet, beschäftigt er sich auch mit dem Thema Elternschaft. Hischmann, der selbst keine Kinder hat, sagt, er finde die Vorstellung gut, dass etwas von ihm bleibe, wenn er einmal nicht mehr sei. Auch das könne ein Teil seiner Motivation sein. Eine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Sinn suche er aber wohl noch, sagt Hischmann. Und das sei auch gut so.