Die während der vergangenen Jahre in drei Abschnitte unterteilte Erneuerung der Schaffhauser Straße geht langsam ihrem Ende entgegen. Nun diskutierte der Gemeinderat über einen barrierefreien Zugang zum kleinen Festplatz zwischen Breg und Bregkanal als eine der letzten noch ausstehenden Maßnahmen.

Sowohl die beiden Stufen zum Parkplatz vor der Einmündung der Bräunlinger Straße in die Schaffhauser Straße als auch die beiden Stufen über die Brücke des Bregkanals erfüllen diese Anforderung nicht. Von drei zur Auswahl stehenden Varianten verwarf das Gremium eine umfangreiche Parkplatzerneuerung diskussionslos.

Auch die von der Verwaltung vorgeschlagene partielle Anhebung der Parkplatzfläche, inklusive Asphaltierung der Einfahrt und Ersatz der Rasengittersteine in Höhe von 80.000 Euro, hatte letztendlich keine Chance und war mit elf Gegenstimmen, einer Enthaltung und sechs Ja-Stimmen abgelehnt. Die Wahl fiel letztendlich auf die kleine Variante, die anstelle der Treppenstufen eine Erstellung von Rampen mit einem sechsprozentigen Anstieg vorsieht. Die Investitionskosten sind mit 18.000 Euro beziffert.

„Vor zwei Jahren haben wir das Thema barrierefreier Zugang in Zusammenhang mit einer Aufweitung des Einmündungsbereichs der Bräunlinger Straße zurückgestellt“, bemängelte Christof Faller (CDU) die kaum sichtbare Verbeiterung als einziges Manko. Kerstin Skodell (SPD) stimmte ihrem Vorredner zu. Vor allem im Hinblick auf die noch anstehenden kostenintensiven Projekte in der Stadt appellierte sie, sich auf das Notwendige zu beschränken. Stephan Happle (FW/FDP/UVW) sprach sich für eine ergänzte kleine Variante aus, welche die Asphaltierung des Eingangsbereichs vorsieht. Peter Albert (Bürgerforum Hüfingen/Die Grünen-Fraktion) bevorzugte ebenfalls die kleine Variante. Für seinen Vorschlag, beidseitig der Rampen Fahrradstellplätze anzubringen, fand er keine Mehrheit.

Bereits Ende September befasste sich der Gemeinderat mit der Gestaltung des neuen Kreisverkehrs in der Schaffhauser Straße. Das Landschaftsarchitekturbüro k3 hatte zu den fünf vorgegebenen Themen Europa, Fronleichnam, Kunst, Schnurkeramik, Hüfingen und Ortsteile erste Gestaltungsvorschläge präsentiert. Damals einigte sich der Gemeinderat mit nahezu einstimmiger Mehrheit auf das Thema Hüfingen und Ortsteile.

Christof Faller schlug vor, die Ortsteile auf dem Kreisel entsprechend ihren jeweiligen Himmelsrichtungen abzubilden. Kerstin Skodell bestand darauf, die einheimischen Künstler in der Ausschreibung mit zu berücksichtigen. Stephan Happle plädierte für eine schlichte Gestaltung, die sich einfach integrieren lässt und auch einen geringen Pflegeaufwand erfordert. Peter Albert war erstaunt, weshalb jetzt alles schnell gehen muss. Er bezeichnete die Gestaltungsfrage als ein sensibles Thema und schlug vor, einen Ideenwettbewerb zur Kreiselgestaltung an der Kreuzung Dögginger Straße/Schaffhauser Straße auszuschreiben. Auch er vertrat die Meinung, die Hüfinger Kunstschaffenden sollten hier berücksichtigt werden. In der jüngsten Sitzung einigte sich der Gemeinderat entgegen des Verwaltungsvorschlages, dass sich die Fachjury aus einem Gemeinderatsmitglied jeder Fraktion, aber ohne Beteiligung des Ingenieurbüros Greiner zusammensetzt. Ursprünglich hatte die Verwaltung lediglich zwei Gemeinderäte für die Jury vorgesehen, was bei Ratsmitglied Faller auf wenig Verständnis stieß. Kerstin Skodell stimmte ihm zu und beantragte, zusätzlich zwei sachkundige Bürger in die Jury zu berufen.

Letztendlich einigte sich das Gremium dann darauf, die ursprünglich mit Bürgermeister Michael Kollmeier, Bauamtsleiter Thilo Mayer, einem Vertreter des Straßenbauamtes und zwei Gemeinderäten besetzte Jury um zwei weitere Ratsmitglieder sowie die beiden sachkundigen Bürger Ingrid Rockrohr und Joachim Seidel zu erweitern.

Und was es dafür in barer Münze geben soll? Das Preisgeld für die ersten drei Plätze beträgt 1000, 400 beziehungsweise 200 Euro. Die finanzielle Obergrenze soll 30.000 Euro nicht übersteigen.