von Von: Andrea Wieland

Vom Ort für den Ort. Dieses Motto herrscht alljährlich am Fasnet-Mentig in Hausen vor Wald. Am Fasnet-Mentig ziehen die Hausener Narren traditionell durch die Straßen. Schon Wochen vorher bereiten sich die unterschiedlichen Gruppen auf das Spektakel vor und das Buhlen um einen Siegerplatz beginnt. Die circa zehn bis fünfzehn Gruppen, bestehend aus jung und alt, lassen sich für diesen Umzug einiges einfallen: „Das Motto für den Umzug und komplette Narrensaison wird immer an unserer Generalversammlung festgelegt. Im Anschluss wird dann getüftelt und überlegt, was als Kostüm in Frage kommt. Die Hausener sind sogar so kreativ und handwerklich begabt, dass sie getreu dem Motto einen Wagen bauen“, so die stellvertretende Vorsitzende des Narrenvereins Reetiwölfe, Simone Martin.

Natürlich darf auch Umzugsmusik am Fasnetmentigumzug in Hausen nicht fehlen.

In Begleitung der Narrenkapelle startet der Umzug quer durchs Dorf. Im vergangenen Jahr, in welchem das Motto „Helden der Kindheit hieß, wurden zum Beispiel passend zum zweiten Streich von Max und Moritz sogar zwei Wägen gebaut: Hierbei wurden gebratene Hühner den Kamin hinauf befördert, so wie Max und Moritz das Federvieh von Frau Bolte stehlen. Im Anschluss konnten sich die Narren dann die leckeren Hähnchen schmecken lassen.

„Für mich persönlich ist der Fasnet-Mentig-Umzug ein ganz besonderes Highlight“, schwärmt Simone Martin. Einerseits sehe man da, wie kreativ die Narren sind, andererseits zeige das sehr schön den Zusammenhalt der Hausener Narren. Beim Umzug ziehen die Narren von der „Residenz“ bis zum Gasthaus Adler, wo es immer mal wieder Pausen gibt. Dabei können die Narren ihre Ideen und Wagen schauspielerisch in Szene setzte und versuchen, die Jury von sich zu überzeugen. So kann sich jeder an an den unterschiedlichen Wagen und durch die Fußgruppen kulinarisch verwöhnen lassen. Am Gasthaus Adler dann angekommen, werden die besten Wägen und Fußgruppen prämiert und ausgelassen gefeiert.

Damit in diesem Jahr die Fasnet nicht ganz wegfällt, haben sich die Hausener auch etwas überlegt: Einerseits konnten die Kinder Fasnetbuttons basteln beziehungsweise bemalen, welche von der Vorstandschaft gestanzt wurden, andererseits erwartet die Hausener Narren noch die ein oder andere Überraschung. „Wir würden uns sehr freuen, wenn der beziehungsweise die ein oder andere am Fasnetmentig einen Spaziergang durch Hausen vor Wald macht und schaut, was sich die einzelnen Haushalte so einfallen lassen haben“, wirbt Simone Martin.