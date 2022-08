von Ann-Kathrin Moritz

Im Hitzesommer 2022 fehlt das Wasser eigentlich überall: In den Gärten und auf den Wasserwegen ebenso wie auf den Sportplätzen der Republik. Dabei müssen nicht nur die Rasenflächen der Fußballvereine gepflegt werden. Auch Sandplätze wie die des Tennisclubs Hüfingen sind in ausgetrocknetem Zustand nicht bespielbar.

Kein Wasser aus dem Gewerbekanal

Normalerweise hilft Platzwart Gerhard Tobisch mit einer Bewässerungsanlage nach. Das Wasser wird dabei einem Gewerbekanal der Breg entnommen, der in unmittelbarer Nähe vorbeifließt. Doch die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern zur Beregnung oder Bewässerung ist seit Ende Juli durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis untersagt. Und so bleibt der Hüfinger Tennisplatz vorerst auf Regenwasser angewiesen.

Sechs dieser Wassersprenger pro Platz schützen die Anlage des Tennisclubs normalerweise vor der Trockenheit. Momentan dürfen sie jedoch nicht zum Einsatz kommen. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

„Im Moment ist der Platz grenzwertig in der Hoffnung, dass es bald wieder regnet“, sagt Tobisch am Donnerstag. Mit kräftigen Fußtritten kontrolliert er, ob die bindende Feuchtigkeit des Ziegelmehls noch ausreicht, damit der Platz beim Spielen keinen Schaden nimmt. „Oben ist er schon sehr trocken, aber es reicht gerade noch zum Spielen.“

Fehle zu viel Feuchtigkeit, werde die Struktur des Platzes „wie Mehl“. Die Folge: „Wenn man dann drauf rumläuft, sieht man jeden Schritt.“ Diese Spuren seien anschließend – wenn überhaupt – nur mit großem Aufwand wieder wegzubekommen.

Ist der Sandplatz zu trocken, sieht man nach einem Tennisspiel jeden Schritt. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Der Platzwart muss deshalb regelmäßig die Entscheidung treffen, ob auf dem Platz noch gespielt werden darf. Wenn es nicht regnet, könnte am nächsten Tag schon wieder die Schließung drohen.

Keine Alternative zur Schließung

Für mehr als zwei Wochen musste Tobisch den Platz in diesem Sommer bereits sperren. Erst die Regenfälle Mitte des Monats brachten etwas Erleichterung und erlaubten einige Tage Spielbetrieb. Nun kann Tobisch nur darauf hoffen, dass das Wochenende erneut Niederschlag bringt.

Mit kräftigen Fußtritten testet Platzwart Gerhard Tobisch regelmäßig, ob die Fläche bereits wieder zu trocken ist, um darauf zu spielen. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

100 aktive Mitglieder hat der Hüfinger Tennisclub laut Tobisch aktuell. In den vergangenen Jahren sei diese Zahl deutlich gesunken. „Wir waren schon so bei so 200 bis 250 Mitgliedern“, erinnert sich der Platzwart, der seit 1983 dem Verein angehört.

Nur spekulieren kann Tobisch bei der Frage, inwiefern sich die immer häufiger werdenden Trockenperioden auf die Mitgliederzahl des Vereins auswirken werden. Er habe durchaus schon Stimmen gehört, die sich wegen der vielen Schließtage Gedanken über ihre Mitgliedschaft machten: „Da sind mit Sicherheit welche, die sich sagen: Lohnt sich der Jahresbeitrag noch?“ Ob sich diese Stimmung dann aber tatsächlich in Form von Austritten bemerkbar macht, werde sich erst Ende des Jahres zeigen.

Normalerweise nutzt der Tennisclub Wasser aus dem Gewerbekanal der Breg zur Bewässerung seiner Plätze. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Langfristig sieht der Platzwart pessimistisch in die Zukunft. Angesichts der prognostizierten Folgen der Klimakrise „sieht es eher negativ für den Verein aus“, so Tobisch. Eine Alternative zur Bewässerung über den Gewerbekanal sieht er für den Tennisclub nicht: Die Verwendung von Leitungswasser sei viel zu kostspielig und auch die Umwandlung des Platzes in Kunstrasen könne sich der Verein nicht leisten. „Wir müssen jetzt einfach darauf hoffen, dass es auch mal wieder weniger trockene Sommer gibt.“