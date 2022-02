Schwarzwald-Baar vor 48 Minuten

Wenn das Unvorstellbare in Stapel gepackt wird: In einer Halle in Hüfingen schaut man dem Katastrophenfall ins Auge

Atomkatastrophen, Großbrände, Hochwasser. Das sind Großszenarien, in denen die in der Katastrophenschutzhalle des Schwarzwald-Baar-Kreises gelagerten Materialien Verwendung finden sollen. Doch ihr Wert setzt schon früher an. So wäre sie bereits in den vergangenen Monaten nützlich gewesen.