Was tun, wenn die geplante Geburtstagsfeier in einer Gaststätte wegen Corona nicht stattfinden kann? Eine Möglichkeit ist, das Essen trotzdem zu bestellen und an eine soziale Einrichtung in der Umgebung zu spenden. Für diese Variante entschied sich ein großzügiger Spender, der nicht genannt werden möchte.

Am vergangenen Sonntag durften sich 24 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahre mit ihren diensthabenden Erzieherinnen und Erziehern über 30 Pizzen und leckeres Eis zum Nachtisch freuen. Sie fanden es klasse. Der Pächterfamilie des Jägerstüble im Burgweg in Donaueschingen tat es ebenfalls gut. Sie sind froh über die Einnahme in dieser schweren Corona-Zeit und lieferten sehr gerne die vielen Pizzen an die Jugendhilfeeinrichtung „Kinderhaus am Buchberg„ in Behla aus. Für sie gilt es, die Zeit bis zur Wiedereröffnung durch Ausliefern von Essen zu überbrücken.