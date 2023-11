Vorweihnachtliche Stimmung auf dem Rathausplatz. Das ist in Hüfingen seit Jahren Tradition. Dieses Jahr muss man sich den Dienstag, 5. Dezember vormerken. Um 10 Uhr öffnen die weihnachtlich dekorierten Stände am traditionellen Hüfinger Kloosemärt.

Fast 40 Händler werden kommen

Im Marktbereich können sich die Gäste von der Warenvielfalt, den süßen Düften und glitzernden Lichtern verzaubern lassen. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Bewirtungsstände. So können typische Leckereien wie Glühwein, Lebkuchen, Punsch oder die altbekannte Grillwurst genossen werden. Insgesamt haben sich fast 40 Händler angemeldet, sagte Sarah Höfler vom Amt für Tourismus und Kultur. Möglicherweise kämen noch ein paar hinzu. „Das sind in etwa so viele Zusagen wie in den Vorjahren“, so Höfler.

Alles was der Haushalt braucht Der Kloosemärt galt früher als Einkaufsadresse auch für viele Bewohner aus den umliegenden Dörfern, um sich mit Waren für den Winter einzudecken, denn viele Geschäfte gab es damals nicht. Deshalb bot ein Krämermarkt alles, was ein Haushalt und deren Bewohner brauchte. Das ist teilweise bis heute noch so. Der Kloosemärt in Hüfingen hat aus diesem Grund eine bunte Vielfalt an Ständen und Angeboten, sowie eine Mixtur aus Brauchbarem und weihnachtlichen Accessoires

Auch akustisch weihnachtlich wird es um 14.30 Uhr, wenn die Flötengruppe unter Leitung von Margarethe Koßbiel auf dem Rathausbalkon spielt. Das Schwarzwälder Marionettentheater wird um 15 Uhr mit dem Stück „Grüffelo“ in der Rathausgalerie zeigen. Der Eintritt kostet vier Euro.

Riesengroß ist 2022 der Ansturm auf den Hüfinger Kloosemärt bei Einbruch der Dämmerung. | Bild: Roland Sigwart

Und dann beginnt langsam das Warten auf den Nikolaus. Der kommt um 17 Uhr auf dem Kloosemärt vorbei und bringt den Kindern einen großen Sack mit Geschenken. Die Jugendkapelle der Stadtmusik Hüfingen umrahmt die Ankunft des Nikolaus musikalisch.

Am hell erleuchteten Christbaum spielen in der Folge ab 18.30 Uhr das Bläserensemble der Stadtmusik Hüfingen und im Anschluss die Jagdhornbläsergruppe weihnachtliche Weisen. Etwa um 20 Uhr endet das vorweihnachtliche Stelldichein.

Bereits am Freitag vor dem 1. Advent, am 1. Dezember, schaltet die mehr als 1300 Lichter an ihrem Christbaum an. Dann steigt ab 17 Uhr das Open-Air-Kino. Als Kinderfilm wird „Die Olchis“ gezeigt, als Hauptfilm steht „Yesterday“ auf dem Programm: eine lustige Hommage an die Musik der Beatles.

Gute Stimmung herrscht 2022 beim Open-Air-Kino. | Bild: Susanne Bucher

Es werden heiße Seelen, Grillwürste und Schupfnudeln angeboten.

Ebenso gibt es Kinderpunsch, Glühwein und Feuerzangenbowle auf dem Rathausplatz. Für Wärme von außen sorgen laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung Feuerkörbe unter freiem Himmel.