Weg mit der Umleitung: Beide Richtungen auf der B27-Brücke bei Hüfingen bald offen



Jetzt geht es an den westlichen Teil der Brücke. Auch dazu werden einige Maßnahmen notwendig sein, die den Verkehr betreffen. Das ist als nächstes an der Brücke geplant.

Die Brücke an der B27 über die B31 in Höhe von Hüfingen kann ab Donnerstag, 30. Juni, wieder in beiden Richtungen befahren werden. | Bild: Regierungspräsidium Freiburg