Mit Beginn des kommenden Jahres ändert sich die Wasserversorgungssatzung in Hüfingen. Künftig wird monats- statt tagesgenau abgerechnet, wie die Stadtverwaltung informierte.

Beim Schmutzwasser muss nicht tiefer in die Tasche gegriffen werden. | Bild: dpa

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit 2014 pro Kubikmeter 1,84 Euro; sie soll laut einer Kalkulation für das kommende Jahr beibehalten werden. Die Niederschlagswassergebühr dagegen steige demnach von aktuell 0,29 Euro pro Quadratmeter auf 0,56 Euro ab 2021. „Eine Erhöhung um fast 100 Prozent ist brutal, aber wir stimmen unter Berücksichtigung der Argumente zu“, sagte Christof Faller, Fraktionsvorsitzender der CDU, im Gemeinderat.

Zu den Gründen für die Gebührenanpassung zählt unter anderem, dass die notwendigen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen sowie gestiegene Baukosten den Druck auf die Abwassergebühren erhöhen und damit auch auf die Niederschlagswassergebühren. Zudem liegt Hüfingen mit seiner jetzigen Niederschlagswassergebühr deutlich unter den Sätzen der Nachbarstädte Blumberg (0,58 Euro/Quadratmeter), Bräunlingen (0,51 Euro/Quadratmeter) und Donaueschingen (0,45 Euro/Quadratmeter), so die Verwaltung. Und der Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung sei in den Jahren 2016 bis 2019 defizitär gewesen.

Die anderen Fraktionen stimmten Christof Faller zu, wobei Hannah Miriam Jaag (BFSO/Grüne) zu bedenken gab: „Sauberes Trinkwasser ist das höchste Gut, was Hüfingen hat; das muss sich jeder leisten können. Die Erhöhung in Sachen Niederschlagswasser ist aber etwas anderes und aus diesem Grund auch in Ordnung.“

Letzten Endes stimmte der Hüfinger Gemeinderat mehrheitlich für die Erhöhung der Niederschlagswassergebühr – bei einer Gegenstimme von Julius Bausch (FW/FDP/UWV) sowie zwei Enthaltungen. Bezogen auf die gesamte Wasser- beziehungsweise Abwassergebühr wird die Erhöhung ab 2021 insgesamt 4,5 Prozent betragen. Bürgermeister Michael Kollmeier sprach von einer „guten Entscheidung, die auch dem Umweltschutz entgegenkommt“.