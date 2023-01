Sieben Mann vom Kolpingverein Hüfingen waren in Dernau im Ahrtal zum Hilfseinsatz. Entstanden ist die Idee im Anschluss an eine große Spendenaktion für die Flutopfer, die sich der Nikolausaktion des Hüfinger Kolpings 2021 anschloss. Damals wurden 7500 Euro an die Mitglieder der Kolpingsfamilie Dernau überreicht.

Der jetzige Hilfseinsatz vom 27. bis 29. Dezember bildet den Auftakt zur Renovierung des Dernauer Kolping-Kellerchens. Davon berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Das Gebäude diente lange als Treffpunkt der Dernauer Kolpingjugend und ist in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ebenfalls unter Wasser gestanden.

Joachim Seger (von links), Tobias Schafbuch und Thomas Held müssen mit beengten Verhältnissen klarkommen. | Bild: Markus Leichenauer

Da von den Mitgliedern 90 Prozent von der Flut selbst betroffen waren und noch auf zum Teil lange Zeit sein werden, sind eine Instandsetzung und ein flutunabhängiger Umbau zu einem Vereinstreffpunkt für alle Generationen mit eigenen Kräften auf absehbare Zeit nicht leistbar.

Walter Leichenauer misst Balken aus. | Bild: Markus Leichenauer

Die Hüfinger Kolpingbrüder setzten mit ihrem Einsatz auch den Auftakt in die Wiederaufnahme des Vereinslebens der Dernauer Kolpingsfamilie. Das war nach Corona und den Folgen der Flut bislang noch nicht wieder in Gang gekommen.

Hüfinger bereiten den Dachstuhl vor

Die sieben Hüfinger entkernten zunächst das gesamte Gebäude. Mit der Aufdoppelung der Sparren und damit der Ertüchtigung des Dachstuhles seien wichtige Vorbereitungen zur Neueindeckung der kompletten Dachfläche geleistet worden.

Florian Robl (links) und Thomas Held (gelbe Jacke) unterstützen die Helfer vor Ort. | Bild: Markus Leichenauer

Innen wurde der Raum mit einer komplett fertiggestellten neu eingezogenen Raumdecke versehen.

Markus Leichenauer (links) und Gerald Schafbuch arbeiten im Dachstuhl. | Bild: Markus Leichenauer

Die Vorbereitungen der Aktion lief über Walter Leichenauer und Benno Kastenholz, Vorstand des Dernauer Kolpings. Die Kosten für das Baumaterial werden mit zweckgebundenen Spenden bestritten, die der Dernauer Kolpingsfamilie im Vorfeld zugegangen sind.

Florian Robl (von links), Tobias Schafbuch und Thomas Held bringen eine Leiste an. | Bild: Markus Leichenauer

Die Kosten für Fahrt und Verpflegung der Hüfinger Helfer entstammt aus Spenden von Unternehmen, Privatpersonen und Hüfinger Feuerwehrkameraden. Untergebracht waren die sieben Kolpinger auf Feldbetten in den von der Flut verschont gebliebenen höher gelegenen Räumen des Dernauer Pfarrbegegnungszentrums.

Joachim Seger am Akku-Bohrer. | Bild: Markus Leichenauer

Nach dem Abschluss der anstehenden Installations- und Elektroarbeiten werden die Hüfinger in einigen Monaten zu einem zweiten Einsatz nach Dernau fahren, kündigen sie in ihrer Mitteilung an.