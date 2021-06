Visual Story Veröffentlicht am 30. Juni 2021

Wenn es im Sommer heiß wird, dann ist das dicke Fell für die Alpakas eine Qual. Was dann hilft, ist es mit dem Rasierer großzügig abzuscheren. Es kann dann weiterverarbeitet werden – und die Tiere sind sichtlich erleichtert. Und so sieht das in Sumpfohren dann aus.

Bei hohen Temperaturen mit dickem Fell unterwegs: Die Alpakahengste warten schon ungeduldig darauf, dass sie ihr Winterfell loswerden.| Bild: Andrea Wieland

Im Sommer mit einem dicken Pelzmantel unterwegs sein? Allein die Vorstellung daran ist unangenehm. Tatsächlich gibt es aber in Sumpfohren einige, die bis vor einigen Tagen noch mit einem dicken flauschigen Fell über die Wiesen galoppierten: die