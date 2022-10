von Simon Bäurer

Über gleich vier deutsche Meistertitel in verschiedenen Disziplinen freut sich dieser Tage der Sportschütze Bernd Dietrich. Er wohnt zwar in Unterkirnach, ist aber Mitglied in der Schützengesellschaft 1554 Hüfingen – und hat bei verschiedenen Meisterschaften in unterschiedlichen Kategorien die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen.

Unter anderem sicherte sich der leidenschaftliche Sportschütze bei der Meisterschaft des Bundes Deutscher Sportschützen am vergangenen Samstag in der Disziplin 3GUN den vierten Meistertitel in diesem Jahr.

Dieser ganz neue Wettkampf ist eine Kombination aus Flinte, Kurzwaffe und Gewehr für die beiden separaten Disziplinen Fertigkeit und Parcours. Bei Letzterem werde aus vorher definierten Positionen auf die dazugehörigen Ziele geschossen, erzählt Bernd Dietrich. Im Bereich der Fertigkeit liegen sowohl der Ablauf als auch die maximale Schusszahl fest.

Top-Resultate auf olympischer Schießanlage

Zuvor hatte sich Bernd Dietrich bei den deutschen Meisterschaften des Deutschen Schützenbundes weitere Meistertitel. Diese fanden in der olympischen Schießanlage in München statt, wo vor 50 Jahren die Olympiade gefeiert wurde.

Mit mehr als 6000 teilnehmenden Sportlern zähle die Deutsche Meisterschaft der Sportschützen zu den größten Sportveranstaltungen des Landes, berichtet Bernd Dietrich. Es gehe um Meistertitel in rund 35 Disziplinen.

Gleich dreimal errang Bernd Dietrich hierbei den deutschen Meistertitel. Auch Ehefrau Mirjana Dietrich qualifizierte sich für die Meisterschaften und erreichte mit dem Vizemeistertitel eine hervorragende Platzierung.

Training in Hüfingen optimal

Wichtig für diesen Erfolg ist durchaus ein hohes Pensum an Training. Und dazu fährt das Ehepaar Dietrich wöchentlich extra von Unterkirnach nach Hüfingen. „Die Anlage in Hüfingen entspricht unseren Ansprüchen“, begründet Bernd Dietrich die Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft.

Schützenhaus Das Schützenhaus der Schützengesellschaft 1554 Hüfingen befindet sich zwischen Hüfingen und Hausen vor Wald. Im Schützenhaus finden nicht nur die Schießübungen der Vereinsmitglieder statt. Auch die Jägerschaft nutzt die Anlage zum Anschießen ihrer Jagdwaffen oder zum Prüfungsschießen für den Jagdschein. Weiterhin nutzt das Polizeipräsidium Konstanz unter der Woche den Schießstand für die Ausbildung mit Dienstwaffen. (sib)

Dabei spiele die Größe und Vielzahl an Schießständen eine tragende Rolle, so der Sportschütze. „Die Trainingsbedingungen bilden einen Grundpfeiler für unseren Erfolg“, so Dietrich weiter.

Weiterhin sieht Bernd Dietrich den Erfolg in seiner selbst hergestellten Munition. Erst seit fünf Jahren führt das Ehepaar den Schießsport professionell aus und konnte seither schon zahlreiche Titel auf Landes und Bezirksebene einfahren.