Die Temperaturen werden langsam angenehmer, die Sonne hat zusehends mehr Kraft. Das weckt bei vielen Menschen die Lust auf süße Eiskreationen.

Die gute Nachricht für alle Hüfinger: Wenn sie diesen Antrieb verspüren, müssen sie ab sofort nicht mehr nach Donaueschingen pilgern, um eine Eisdiele zu erreichen. Zwar gibt es in der Stadt bereits hier und da Eis im Angebot, allerdings in eingeschränkter Form, wie etwa in Cafés oder am Kiosk am Wohnmobilstellplatz, wo es nur einzelne Sorten gibt, oder verpackte Tiefkühlware.

Eine richtige Eisdiele, wie man sie sich vorstellt, mit vielen Sorten selbst gemachter Leckereien in der Auslage, das gab es hier bislang noch nicht.

Hüfingen Nach über 15 Jahren endet eine Ära: Ölzweig Naturkost in Hüfingen schließt für immer Das könnte Sie auch interessieren

Diese Lücke hat nun Maria Hreniuc mit ihrer Eisdiele Tre Fontane in der Hauptstraße geschlossen. Das hat sich in der Stadt schnell herumgesprochen. Immer wieder, wenn die Temperaturen es zulassen, bilden sich Schlangen in und vor dem kleinen Geschäft.

„Ich bin sehr zufrieden, wie es angelaufen ist“, sagt die 39-jährige Hüfingerin, die ursprünglich aus Rumänien stammt.

Die Eisdiele befindet sich am Ende der Hauptstraße. Hier war bis vergangenes Jahr ein Bekleidungsgeschäft ansässig. Vormittags ist meist noch noch nicht so viel los an der Eistheke. Meist zieht das Geschäft erst nachmittags an. | Bild: Fröhlich, Jens

Maria Hreniuc ist keine Unbekannte in der Stadt. Vor allem Riedseebesucher könnten ihr schon einmal begegnet sein. „Ich hatte mir vor zwei Jahren einen Eiswagen gekauft und war damit an Wochenenden immer am Riedsee“, sagt Hreniuc.

Allerdings sei dies ein unsicheres Geschäft gewesen und sehr wetterabhängig. Aus diesem Grund hatte sie sich Ende 2022 neu orientiert und nach einem kleinen Objekt in Hüfingen umgesehen, um dort ein eigenes kleines Café zu eröffnen. In der Hauptstraße wurde sie fündig.

Hüfingen Die neue Kioskpächterin weiß, was Wohnmobilisten wichtig ist Das könnte Sie auch interessieren

In Italien lernt sie alles übers Eismachen

Das Eismachen hat die 39-Jährige in Italien gelernt, wo sie lange Zeit gelebt und gearbeitet hatte. „Bei einer Freundin in einem Eiscafé“, erzählt Hreniuc. Außerdem habe sie dort auch einen entsprechenden Kurs besucht. Dieses Wissen und Können nutzt sie jetzt um in ihrem Eislabor, wie sie es nennt, um insgesamt 18 eigene Eissorten immer frisch zuzubereiten.

Ihre Spezialitäten sind vor allem die fruchtigen Sorten mit frischen Zutaten. Auch auf ihre Kreation mit Vanilleeis, Mandeln und Caramel ist sie stolz.

Ihre bis zu 18 verschiedenen Eiskreationen stellt Maria Hreniuc selbst in ihrem Eislabor her. | Bild: Fröhlich, Jens

Nach Hüfingen hat es Maria Hreniuc durch einen Zufall verschlagen. 2017 hatte sie im Urlaub eine Freundin in der Stadt besucht. In dieser Zeit lernte sie ihren heutigen Lebensgefährten kennen und lieben.

Hüfingen Hüfinger Frühlingserwachen mit echtem Frühlings-Flair: Hunderte Besucher strömen in die Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2018 leben sie zusammen in Hüfingen, unweit der Eisdiele. Sie haben eine gemeinsame Tochter.

Urlaubsparadies steht Paten für den Namen

Tre Fontane hat Maria Hreniuc ihre Eisdiele getauft. Aber nicht einfach deshalb, weil es sich gut anhört. „Da steckt eine Geschichte dahinter“, erzählt sie mit strahlendem Gesicht. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten habe sie die sizilianische Küste bereist.

Maria Hreniuc steht vor ihrer Eistheke in ihrer kleinen Eisdiele in der Hüfinger Hauptstraße. 18 Sorten sind darin zu finden, die sie alle stets frisch selbst zubereitet. | Bild: Fröhlich, Jens

Auf der Suche nach einem kleinen, ruhigen Ort für ihren nächsten Zwischenstopp seien sie von der Abenddämmerung überrascht worden. „Wir haben nichts mehr gesehen und haben dann einfach angehalten und am Strand übernachtet“, erinnert sie sich.

Und am nächsten Morgen? „Sind wir im Paradies aufgewacht“, schwärmt Hreniuc von einem Traumstrand. Der gehörte zum Ort Tre Fontane.

Die Eisdiele Die Eisdiele Tre Fontane am Ende der Hauptstraße hat täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Im Sommer, so Maria Hreniuc, seien auch längere Öffnungszeiten denkbar. Eine Kugel Eis kostet aktuell 1,50 Euro. Neben zahlreichen Eissorten gibt es Bubble Tea und gefüllte Waffeln. Getränke und Kaffeevariationen sind ebenfalls im Angebot. Im Innenbereich sowie bei gutem Wetter vor dem Geschäft, stehen Gästen Sitzmöglichkeiten zum Verweilen zur Verfügung.