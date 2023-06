Mit Rückenwind geht es für den Vorstand des Vereins Wiesenkinder in Richtung der Eröffnung eines Waldkindergartens im Hüfinger Ortsteil Hausen vor Wald. Die Aufnahme des Projektes in die Bedarfsplanung der Stadt Hüfingen hat den Initiatoren weitere Motivation gegeben. „Unser Ziel ist es, im März 2024 unseren Waldkindergarten hier zu eröffnen. Dies ist definitiv ein sportliches Ziel, aber machbar“, sagt die Vereinsvorsitzende Christina Meckes.

Der ausgesuchte Standort am Waldrand bei Hausen vor Wald wurde durch ein Auswahlverfahren, bei welchem 35 Standorte mit über 28 Kriterien miteinander verglichen wurden, ausgewählt. „Es gibt wenige Waldkindergärten, welche so nah am Dorf sind. Dies freut uns natürlich besonders“, so Christina Meckes. Somit ist die Nähe zum Ort und seinen Bewohnern gegeben, was den Verantwortlichen sehr wichtig ist. Bedeutend ist für sie aber auch die Nähe zur Natur.

Unterstützt wird der rund 60 Mitglieder große Verein von Fachkräften rund um Erziehung, Handwerk und vielem mehr. „Nachdem wir uns auf den Standort am Waldrand in Hausen vor Wald festgelegt haben, sind wir aktuell an der Planung des Geländes. Das heißt, wir planen, wo genau sich die Schutzunterkunft befindet, wie sie aussehen soll, wie groß sie sein soll und vieles mehr. Somit werden die anfänglichen Pläne zum Thema ‚Lernen mit allen Sinnen‘ nun konkretisiert und nehmen Gestalt an“, erklärt Christina Meckes. Neben der Schutzunterkunft werden aktuell ebenfalls ein Tipi sowie eine Toilette geplant. „Für die genaue Planung sind wir in enger Abstimmung mit anderen Waldkindergärten beziehungsweise Naturkindergärten und Architekten. Die Vernetzung mit anderen Einrichtungen klappt wirklich super und wir sind mittlerweile sehr gut vernetzt, was die Themen Bau, Pädagogik, Architekten und vieles mehr betrifft“, freut sich die Vorsitzende des Vereins.

Parallel zu baulichen und Standort-Fragen entstand inzwischen das Konzept für den Waldkindergarten. „Unser großes Ziel ist es, hier an dem Standort Waldstück Fichtenweg den Wald zu erhalten und so wenig wie möglich in die Natur einzugreifen“, sagt Meckes. Lediglich dort, wo die Schutzhütte gebaut werden soll, werde voraussichtlich ein Baum gefällt. Es handle sich um wild- und kleingewachsene Bäume, ergänzt sie und betont den Naturbezug. „Für uns ist es ganz wichtig, dass wir die Natur erhalten.“ Deshalb unterstütze der Verein auch den zuständigen Forstwirt beim Aufforsten von Bäumen, welche wegen Käferbefalls gefällt werden mussten. Die Fläche des Kindergartens werde vom Wald durch eine Totholzhecke abgetrennt. „Hier werden die Hölzer, welche wir aus dem Bereich des Kindergartens entfernen, ebenfalls wiederverwendet“, so Meckes weiter.

Ein weiteres Teilprojekt ist die Finanzierung des Projektes. „Für uns ist es ganz wichtig, dass der Beitrag der Eltern für den Waldkindergarten den der anderen Kindergärten nicht übersteigt“, skizziert die Vorsitzende. Die Fix- und Betriebskosten seien soweit gedeckt. Aktuell wird geplant, wie die Investitionskosten abgedeckt werden können. Aktuell sichte man Fördermittel und Ausschreibungen und beantrage diese entsprechend. Zudem laufe die Beteiligung an einer Gewinnaktion einer Drogeriekette.

Des Weiteren nutze der Verein Veranstaltungen wie „Hüfingen spielt“ im Juli oder selbst organisierte Informationsveranstaltungen, um für sich und sein Projekt zu werben. Und dann wird es schon konkreter: „Für den Herbst planen wir gemeinsam mit unserem Träger, dem DRK-Kreisverband Donaueschingen, ein Auswahlverfahren für die Kinder zu gestalten.“