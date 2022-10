Vergangenes Wochenende wurden im Wald bei Mundelfingen die Schlachtabfälle von mindestens zwei Hausschweinen illegal im Wald entsorgt, teilt das Landratsamt am Montag mit. „Der Jagdpächter entdeckte diese und alarmierte in dem Wissen, dass die Afrikanische Schweinepest über tierische Produkte von Hausschweinen auf die Wildschweinpopulation übertragen werden kann, die Polizei“, so die Behörde.

Die Abfälle wurden nach Angaben der Kreisverwaltung fachgerecht entsorgt und auf Erreger der Afrikanischen Schweinepest untersucht. „Am Freitag konnte das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg dann Entwarnung geben“, heißt es in der Mitteilung weiter. In den Schlachtabfällen habe keine Afrikanische Schweinepest nachgewiesen werden können.

Schwerwiegende Tierseuche

Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwerwiegende Tierseuche mit meist tödlichem Verlauf. Ein Ausbruch hätte massive Folgen für die Haus- und Wildschweine im Landkreis, die Tierhalter und das fleischverarbeitende Handwerk in der Region.

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis appelliert daher eindringlich an die Bevölkerung keine tierischen Produkte wie Schlachtabfälle, aber auch keine kleinen Mengen wie Salamibrötchen oder ähnliches in freier Natur zu entsorgen.

Zweckverband bietet Abholservice

Schlachtabfälle werden unkompliziert vom Zweckverband Tierische Nebenprodukte direkt in den Betrieben abgeholt. Warum im aktuellen Fall eine illegale Entsorgung im Wald gewählt wurde, bleibt unverständlich.

Die Afrikanische Schweinepest ist im Mai 2022 im Landkreis Emmendingen erstmalig in Baden-Württemberg aufgetreten. Dort konnte die Tierseuche auf einen einzelnen Betrieb begrenzt werden und es kam nicht zu einer Verschleppung in die Wildbahn.

Der dortige Ausbruch hat jedoch gezeigt, dass die Seuchengefahr real und hoch ist und die präventiven Maßnahmen zum Schutz der Schweine unbedingt einzuhalten sind.