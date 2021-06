Wünsche, Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte stehen im Fokus einer jurierten Ausstellung, die vom 11. Juni bis zum 5. September im Stadtmuseum für Kunst und Geschichte Hüfingen gezeigt werden wird.

Was wünschen wir uns, was wünschen wir anderen? So leitet eine Pressemitteilung des Stadtmuseums mögliche Fragestellungen ein. Reales, Banales, Erreichbares, Irrationales, Individuelles oder Universelles, Unmögliches, Utopisches? Oder ist ein Wunsch zugleich auch ein Ziel? Wovon kann man in der heutigen Zeit noch träumen, und haben Träume gegenwärtig überhaupt noch eine Berechtigung? Wandeln sich die menschlichen Sehnsüchte parallel zur Veränderung der Welt oder sind sie stets Wiederholungen des Gewesenen, die auf den ersten Blick nur anders erscheinen? Ist Hoffnung grausam oder lebensnotwendig oder beides?

Ein Ausschnitt aus dem Stapel an Bewerbungen für die Ausstellung und den Kunstpreis des Stadtmuseums Hüfingen. | Bild: Ariane Faller & Mateusz Budasz

Künstlerinnen und Künstler aus ganz Baden-Württemberg wurden dazu einladen, sich diesen Fragestellungen mit ihren eigenen Mitteln auf vielerlei möglichen Wegen und Ebenen anzunähern. Aus der überwältigenden Menge von 200 Einsendungen wählte die Jury, bestehend aus Ralf Breuninger (Vorstand Förderkreis Stadtmuseum Hüfingen), Ariane Faller-Budasz (Kuratorin Stadtmuseum Hüfingen, Bildende Künstlerin), Günter Fohmann (Vorstand Förderkreis Stadtmuseum Hüfingen), Simone Jung (Kunsthistorikerin), Stefan Kees (Bildender Künstler) und Peter Müller (Geschäftsführer Förderkreis Stadtmuseum Hüfingen) 51 künstlerische Positionen aus, die in zwei Ausstellungsteilen gezeigt werden.

Die Künstler In Ausstellungsteil eins sind dies Waltraut Brügel, Kathrin Deusch, Carine Doerflinger, Ursula Donn, Simone Fezer, Jachym Fleig, Peter Gramming, Anette C. Halm, Gabriele Herb, Andrea Hess, Michaela Höhlein-Dolde, Maria Jasper, Dietmar Kempf/Ralf Kempf, Angelika Lill-Pirrung, Antonia Papagno, Jan-Hendrik Pelz/Johanna Mangold, Chris Popovic, Peter Riedlinger, Eva Rosenstiel, Tilman Rösch, Maria Grazia Sacchitelli, Matthias Schleifer, Ulrike Weiss und Verena Wippenbeck. In Teil zwei stellen Hilde Bauer, Nadine Bracht, Margot Degand, Sandra Eades, Jürgen Cornelius Ernst, Xu Fancheng, Anna Fedorov, Birgit Feil, Angela M. Flaig, Rita Gabler, Katrin Günther, Dorothee Herrmann, Antoanetta Marinov, Claudia Michel, Nikolaus Mohr, Gerd Paulicke, Simone Rieger, Stefanie Scheurell, Clarissa Schnitzer, Ingrid Schütz, Brigitte Stein, Eva-Maria Übelhör, Paul Wassiliadis, Birgit Wenninghoff/Panka, Herbert Wentscher, Ulrich Zandona und Walter Zepf aus.

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 11. Juni, 19 Uhr auf dem Festplatz an der Bräunlinger Straße statt. Es sprechen Bürgermeister Michael Kollmeier, Förderkreisvorsitzender Joachim Seidel und Kuratorin Ariane Faller-Budasz. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt von Pia Schartel, Gesang. Der Kunstpreis, der durch die spontane Unterstützung des Förderkreises Stadtmuseum Hüfingen nun auf 3000 Euro dotiert ist, wird im Rahmen der Finissage am 5. September, 14 Uhr, verliehen.