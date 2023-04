Stefan Fürst leitet mit seinem Bruder Marc die Holzkompetenz Leistungszimmerei in Hüfingen. Beruflich ist er dabei auf vielen Baustellen in der Region unterwegs. Aktuell hat er allerdings auch selbst eine. Und was er dort erlebt hat, das ist ihm in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn noch nicht passiert.

Das eigene Haus wird umgebaut, ein Büro kommt rein, das Gebäude wird saniert – auch energetisch. Das bedeutet, die Außenhülle des Hauses wird neu gedämmt. Das Material hatte Fürst auch schon besorgt. Gestapelt hatte er es vor dem Haus gelagert, bereit für den Einsatz.

Hatte – weil das Material verschwunden ist. Allerdings nicht, weil es bereits verbaut wurde. Was hat sich auf der Baustelle in der Hochstraße genau abgespielt?

Das passierte in der Nacht

Es ist die Nacht von Sonntag, 23. April, auf Montag, 24. April. Etwa gegen drei Uhr wird der Schwiegervater von Stefan Fürst wach. Er wohnt im Haus direkt neben der Baustelle und hört Geräusche von draußen. Es quietscht, wie wenn Styropor aneinander reibt.

Er öffnet das Fenster und wirft einen Blick in die Nacht. Vor dem Haus parkt ein Sprinter-Kleintransporter. Einige Personen sind damit beschäftigt, ihn zu beladen – mit dem Dämm-Material. „Mein Schwiegervater hat dann geschrien“, beschreibt Fürst. Die Unbekannten springen in ihr Fahrzeug und verschwinden.

Diebstähle auf Baustellen Im Jahr 2021 haben Diebe laut Innenministerium 1978 Mal zugeschlagen. Dabei soll es einen Rückgang der Zahlen um 6,6 Prozent geben. Was allerdings nicht zurückgegangen ist, das ist der dadurch verursache Schaden, der sich um 25,9 Prozent auf 8,9 Millionen Euro gesteigert hat. Nur zwölf Prozent der gemeldeten Fälle wurden aufgeklärt

Wie sich später rausstellt, haben sie 200 Quadratmeter Dämm-Material im Gegenwert von 3500 Euro mitgehen lassen. Stefan Fürst ist immer noch fassungslos. Das auf Baustellen Dinge verschwinden, gestohlen wird, das ist bekannt und das weiß er aus eigener Erfahrung: „Es sind dann aber immer Dinge wie etwa die Armaturen im Bad oder Heizkessel – nicht Styropor.“

Stefan Fürst hätte damit nicht gerechnet

Nie im Leben hätte Fürst damit gerechnet, dass dieses Material gestohlen wird. „Es war alles noch originalverpackt.“ Ein bisschen was ist übrig geblieben davon. Wie der Zimmerermeister vermutet, benutzen die unbekannten Täter das Material selbst irgendwo auf einer Baustelle: „Die haben es bestimmt gesehen und sich gedacht: ‚Das können wir brauchen und holen es später.‘“

Auch die Polizei habe sowas zum ersten Mal gehört. Besonders dreist ist für Fürst auch der Gedanke, dass die nächtlichen Besucher mit ihrem Transporter sicher mehrfach fahren mussten, um das ganze Material wegfahren zu können: „Zukünftig muss ich mir echt überlegen, ob wir da nicht einen Bauzaun aufstellen oder irgendwie anders absichern.“

Fürst will jetzt die Augen offenhalten, wenn er in der Region unterwegs ist. Das meiste Dämm-Material ist eher weiß, seines ist komplett in schwarz. „Sollte ich da irgendwo etwas sehen, dann frage ich auch mal nach“, erklärt er.

Was die Polizei dazu sagt

Große Hoffnungen, dass er sein Material wieder zurückbekommt hat er indes nicht. Das habe ihm auch die Polizei klar gemacht: „Ich gehe davon aus, dass es weg ist.“

Ähnlich schätzt auch Jörg Kluge von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz die Sache ein: „Wenn nicht zufällig ein Zeuge wertvolle Hinweise liefern kann, dann wird es schwierig.“ Also in solch einem Fall nicht schreien, sondern sich das Kennzeichen notieren.

Dass auf Baustellen etwas verschwindet, das sei „immer wieder mal Thema“. Dabei werden nicht nur Maschinen eingeladen, sondern auch Baumaterialien. „Das kommt hin und wieder vor“, so Kluge weiter.

Und was die Intention hinter dem Baumaterial-Diebstahl sein könnte? Hehlerei oder die Eigennutzung, „da ist alles möglich“.