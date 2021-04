Beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Ringstraße hat eine 67-jährige Fahrerin eines Hyundais am Dienstagmorgen ein auf der Straße nahenden Mercedes der M-Klasse übersehen und so einen Unfall verursacht. Die Frau fuhr laut einer Mitteilung der Polizei kurz vor 7.30 Uhr mit dem Hyundai auf die Straße und stieß hierbei mit dem heranfahrenden Mercedes eines 58-jährigen Autofahrers zusammen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. An beiden Autos entstand rund 5000 Euro Schaden.