Auf einem Feldweg zwischen Hüfingen und Hausen vor Wald, zwischen der B31 und der L171, und im Bereich des Riedsees, vom Saatgutweg kommend, wurde vergangene Woche illegal Müll abgelagert.

Eventuell ist es derselbe Täter

Bei dem Müll handelt es sich laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung Hüfingen um eine große Menge an Autoreifen in verschiedenen Größen. Eventuell könnten diese beiden Ablagerungen miteinander in Verbindung stehen und von demselben Täter stammen. Aufgrund der großen Menge sei vermutlich von einem gewerblichen Hintergrund auszugehen.

Umweltsauerei am Parkplatz Hammeltal. Wer hat diese Altöl-Kanister dort abgestellt? | Bild: Stadtverwaltung Hüfingen

Außerdem wurden in den vergangenen Wochen mehrmals Altöl-Kanister im Bereich des Parkplatzes Hammeltal aufgefunden.

Da die Entsorgung von illegalen Müllablagerungen Mehrkosten für die Allgemeinheit verursacht, werde die Bevölkerung dringend um Mithilfe, damit der oder die Täter gefunden werden kann, gebeten.

Hinweise können beim Ordnungsamt, 0771 600932 oder Ordnungsamt@huefingen.de, oder der Polizeidienststelle gegeben werden.