von Katharina Schaub

Eine kurze Verschnaufpause gibt es derzeit für die Hüfinger Fischer-Vereinigung. Seit einigen Wochen sind die Mitglieder immer wieder an der Breg im Einsatz. Durch die Trockenheit sind häufiger Fische in kleinen Pfützen gefangen. Die Fischer fangen diese ein und setzen sie in ein Weiher in der Nähe.

Seit Mitte August mussten die Fischer jedoch nicht mehr ausrücken. Hat sich die Lage also durch die Regenfälle entspannt? „Der Schein trügt“, sagt der Vorsitzende Michael Birk.

Der Hüfinger Anglervorsitzende Michael Birk | Bild: Franz Dreyer/Archiv

Die Regenfälle in den vergangenen Wochen und Tagen hätten nur kurzfristige Erleichterung gebracht. „Wir beobachten die Pegelstände weiterhin“, sagt Michael Birk. Er stehe außerdem in Kontakt mit dem Landratsamt. Bereits zu Beginn des Sommers wurde ein Schwarzwald-Baar-Kreis ein Wasserentnahmeverbot ausgesprochen. Das gelte nach wie vor. „Das sagt schon alles“, findet Birk.

Grundwasser und Pegel nach wie vor niedrig

Außerdem gibt er zu bedenken, dass Regenfälle lokal sehr unterschiedlich ausfallen. „Manchmal regnet es 60 Liter in Hüfingen und nur 22 Liter in Geisingen“, sagt er. Damit sich der Pegel der Breg normalisiere, müsse es noch stärker regnen. Das Grundwasser sei nach wie vor niedrig, der Regen versickere daher. Möglicherweise stehen besonders niedrige Pegelstände noch bevor.

Breg in Hüfingen Anfang August 2022 in Höhe der Hohenstraße fotografiert. | Bild: Roland Sigwart/Archiv

„Im vergangenen Jahr hatten wir die kritische Zeit im September und Oktober“, sagt Birk. Ob das in diesem Jahr wieder so wird, ist noch unklar. Ausgerüstet sind die Hüfinger Fischer mit Elektrokeschern. Diese versetzten den Fischen einen leichten Stromstoß. Die so betäubten Tiere können die Fischer dann leichter entnehmen.

„Diese Geräte müssen wir für teures Geld auf Stand halten“, erklärt Michael Birk. Die Elektrokescher werden zudem regelmäßig vom TÜV überprüft. Für einen erneuten Einsatz an der Breg sind die Hüfinger Fischer somit jederzeit gerüstet.