Hüfingen vor 4 Stunden Tote Person in der Breg bei Hüfingen entdeckt Der Rettungshubschrauber landet am Sonntag, 14. Mai, in Hüfingen bei der Breg. Dort wurde am Nachmittag im Wasser eine tote Person entdeckt. Was dazu bislang bekannt ist.

Kurz nach 16 Uhr hebt der Hubschrauber wieder ab. In diesem Bereich der Breg hinter den Hüfinger Sportplätzen bei der Stellfalle, die den Wasserzulauf in den Bregkanal regelt, wurde am Sonntag eine tote Person. | Bild: Lutz, Bernhard